Hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn đánh nhau

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GĐXH - Hai nhóm học sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh mang theo dao phay, hẹn nhau đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn sau khi xảy ra xô xát trong lúc đá bóng.

Ngày 8/10, Công an xã Cẩm Hưng cho biết, vừa phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Hà Huy Tập kịp thời ngăn chặn vụ việc hai nhóm học sinh lớp 8 hẹn đánh nhau bằng hung khí.

Hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn đánh nhau - Ảnh 1.

Hai nhóm học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 6/10, hai nhóm học sinh, mỗi nhóm 7 em, xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại trường.

Ngày 7/10, sau giờ tan học, hai nhóm tiếp tục hẹn nhau đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết mâu thuẫn.

Nắm được thông tin, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp với nhà trường kịp thời ngăn chặn, đưa các học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra ba lô của một số học sinh, phát hiện 2 con dao phay được các em mang theo nhằm mục đích đánh nhau.

Công an xã Cẩm Hưng phối hợp nhà trường, gia đình làm rõ vụ việc và giáo dục học sinh về hậu quả của việc dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn đánh nhau - Ảnh 2.Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

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