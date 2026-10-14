Ngăn chặn các nhóm học sinh ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí đánh nhau

Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm gồm 5 thanh thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau trên địa bàn.

Nhóm học sinh chuẩn bị hung khí để đánh nhau bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhóm này gồm T.X.T. (SN 2011), N.A. (SN 2010), T.A.T. (SN 2009), T.A.T. (SN 2007) và M.N.T. (SN 2010), cùng trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận thấy vụ việc gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Sông Trí nhanh chóng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên được tuyên truyền về hậu quả và tính chất vi phạm pháp luật của hành vi sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng vận động các em tự nguyện giao nộp số vũ khí, công cụ tự chế đã chuẩn bị. Sau đó, bàn giao các em cho gia đình, phối hợp với phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục, ngăn ngừa những hành vi vi phạm tương tự.

Trước đó, tại xã Cẩm Hưng, lực lượng công an cũng kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh lớp 8 hẹn đánh nhau bằng hung khí sau mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Hai nhóm học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo xác minh, ngày 6/10, hai nhóm học sinh, mỗi nhóm gồm 7 em, xảy ra mâu thuẫn khi đá bóng tại trường. Sau đó, các em tiếp tục hẹn nhau đến khu vực nghĩa trang gần trường để giải quyết xích mích vào ngày 7/10, sau giờ tan học.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Cẩm Hưng phối hợp với nhà trường kịp thời can thiệp, đưa các học sinh liên quan về trụ sở để làm rõ. Qua kiểm tra ba lô của một số em, lực lượng chức năng phát hiện 2 con dao phay được mang theo với mục đích đánh nhau.

Công an xã Cẩm Hưng đã phối hợp với nhà trường và gia đình làm rõ vụ việc, đồng thời giáo dục các học sinh về hậu quả của việc mang hung khí, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ việc cho thấy nguy cơ phát sinh bạo lực trong một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh nếu những bất đồng không được giải quyết kịp thời. Các vụ việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ bạo lực từ sớm.