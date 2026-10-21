Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì vụ nam sinh hành hung giáo viên trên bục giảng?

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Liên quan vụ nam sinh hành hung giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), trên TPO, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi phối hợp với cơ quan Công an giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học.

Báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho thấy, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc.

Hình ảnh nam sinh (khoanh đỏ) có hành vi hành hung nữ giáo viên ngay trên bục giảng. Ảnh: Báo Lao động

Được biết, hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc ban giám hiệu nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, động viên giáo viên. Đồng thời, tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học.

Nhà trường cũng đã cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh của cơ quan công an. Gia đình học sinh đã phối hợp với nhà trường và có mặt khi cơ quan công an làm việc với học sinh.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, theo Báo Lao động, đại diện Công an xã Nội Bài cho biết, lực lượng Công an đã bắt giữ nam sinh này.

Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.