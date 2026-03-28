Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Thứ bảy, 12:36 28/03/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Ngày 28/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Đông Anh đang khẩn trương điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại với thủ đoạn giả danh cán bộ hành chính.

Sự việc bắt đầu vào ngày 24/3/2026, ông N. (trú tại Đông Anh, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online. Đối tượng này thông báo ông cần thực hiện nộp hồ sơ nhà đất qua mạng và chỉ phải đóng là 10.000 đồng.

Do không rành công nghệ, ông N. đã nhờ người nhà kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo đường link hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất việc liên kết và thực hiện các thao tác theo yêu cầu, gia đình ông bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền gần 150 triệu đồng trong tài khoản đã "bốc hơi". Phát hiện bị lừa đảo, ông N. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Nạn nhân Mất 150 triệu đồng sau cuộc gọi lừa đảo hướng dẫn hồ sơ nhà đất online - Ảnh 2.Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.


Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Khởi tố 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền số FTXF

Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ‘nổ chạy án’ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.

Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa

GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước

GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở Huế

Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh án

Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạm

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoàn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

