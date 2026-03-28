Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online
GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.
Ngày 28/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Đông Anh đang khẩn trương điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại với thủ đoạn giả danh cán bộ hành chính.
Sự việc bắt đầu vào ngày 24/3/2026, ông N. (trú tại Đông Anh, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online. Đối tượng này thông báo ông cần thực hiện nộp hồ sơ nhà đất qua mạng và chỉ phải đóng là 10.000 đồng.
Do không rành công nghệ, ông N. đã nhờ người nhà kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo đường link hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, ngay sau khi hoàn tất việc liên kết và thực hiện các thao tác theo yêu cầu, gia đình ông bàng hoàng phát hiện toàn bộ số tiền gần 150 triệu đồng trong tài khoản đã "bốc hơi". Phát hiện bị lừa đảo, ông N. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến.
Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
