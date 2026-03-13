Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nã

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, khi Nguyễn Quang Dũng (SN 1981, trú tại phường An Biên, quận Lê Chân, nay là phường An Biên, thành phố Hải Phòng) đã giả danh Thiếu tướng Quân đội, Bộ Quốc phòng để lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới 4,4 tỷ đồng của các nạn nhân.

Sau quá trình điều tra và thu thập đầy đủ tài liệu, ngày 4/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng kịp thực hiện lệnh bắt giữ, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài, buộc cơ quan Công an phải phát lệnh truy nã.

Nguyễn Quang Dũng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Để trốn tránh sự truy quét của pháp luật, Nguyễn Quang Dũng đã bỏ trốn sang Châu Âu, qua nhiều nước và đến tháng 01 năm 2026, đối tượng trốn sang Thái Lan.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức vận động bị can Nguyễn Quang Dũng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 07/03/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT xin được về Việt Nam đầu thú.

Đến ngày 10/03/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận thành công đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo quy định.