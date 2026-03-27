Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định đường dây chiếm đoạt tài sản qua hệ sinh thái ONUS có quy mô đặc biệt lớn. Nhiều nhà đầu tư bị các đối tượng lừa đảo hàng tỷ USD.
Theo thông tin từ Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh phá chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn (các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư).
Trong 02 ngày 20, 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại S1.2006 C1,27 Saigon Riverside Complex, số 04 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TPHCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.
Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 04 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 01 đối tượng về tội "Rửa tiền".
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhận dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long: Bắt tạm giam 2 cán bộ Công an vì 'bỏ lọt' tội phạmPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - VKSND Tối cao đã khởi tố nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn và một thuộc cấp vì hành vi cố ý, nhằm mục đích bao che, không xử lý hình sự đối với tài xế gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người.
Cụ ông suýt mất tiền vì cuộc gọi mạo danhPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng gọi điện thoại cho ông C. tự xưng là cán bộ Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy, thông báo ông có liên quan đến một đường dây tội phạm và yêu cầu phối hợp điều tra, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lô hàng gần 4.000 sản phẩm 'vô chủ': Công an Điện Biên phát thông báo tìm người nhậnPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một xe khách vận chuyển số lượng lớn mỹ phẩm và hàng hóa dạng bột không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Ninh Bình: Vi phạm giao thông, nam thanh niên bị phát hiện dương tính ma túyPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Việc điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp dương tính với ma túy khi đang tham gia giao thông.
Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính không vi phạm nồng độ cồn, chất kích thíchPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 phương tiện hư hỏng vào đêm 25/3. Đáng chú ý, tài xế gây tai nạn được xác định không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích tại thời điểm xảy ra vụ việc.
Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người, bỏ trốn khỏi hiện trườngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.V.Đ. (SN 1985, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong.
Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 25kg ma túy tại Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Qua điều tra và xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thu giữ hơn 25kg ma túy các loại và 1 khẩu súng cùng 10 viên đạn. Cơ quan chức năng đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ án theo quy định của pháp luật.
Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần gây rối trật tự tại đặc khu Phú QuýXã hội - 1 ngày trước
Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam một nam thanh niên tại đặc khu Phú Quý do liên tục gây rối trật tự công cộng, dù trước đó đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hai cô gái lập kịch bản vay tiền online, chiếm đoạt tài sản bằng chiêu tinh viPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân, hai đối tượng ở Phú Thọ đã dựng video quảng cáo hấp dẫn trên TikTok, sau đó giăng bẫy “lỗi chuyển khoản” để chiếm đoạt tài sản.
Bắt quả tang thanh niên 23 tuổi vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợpPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Giàng A Đông (SN 2003, trú tại bản Tư Làng, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp.
Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Giáp Thị OanhPháp luật
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giáp Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh truy nã.