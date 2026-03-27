Hàng loạt nhà đầu tư bị lừa đảo qua hệ sinh thái ONUS như thế nào?

Theo thông tin từ Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh phá chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn (các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư).

Trong 02 ngày 20, 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Các bị can: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân (từ trái sang). Ảnh: Bộ Công an

Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại S1.2006 C1,27 Saigon Riverside Complex, số 04 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TPHCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 04 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 01 đối tượng về tội "Rửa tiền".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhận dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.