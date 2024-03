Hà Nội: Phát hiện kho 'khí cười' có 'ship' đến tận nhà phục vụ 'dân chơi'

Ngày 10/3, Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện gần đây trên địa bàn quận Đống Đa xuất hiện một địa điểm nghi vấn kinh doanh khí N2O trái phép phục vụ "dân chơi". Qua thông tin nắm bắt, Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an Đống Đa và Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Theo đó, khoảng 14h ngày 8/3, tại ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ở số 42, ngõ 371 La Thành, phường Ô Chợ Dừa (đây là khu vực nằm sâu trong một bãi trông giữ xe), quận Đống Đa lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai nam thanh niên đang chuẩn bị mang "bình khí cười" đi giao cho khách.

Số bình khí "cười" bị lực lượng chức năng thu giữ.

Qua kiểm tra, tại đây tập kết 87 bình và vỏ bình khí N20 các loại. Chủ nhà được xác định là Đ. T. T (SN 2002) và T. V. T (1995), cùng trú tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, toàn bộ số hàng hoá trên 2 người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số bình khí này.

Hai thanh niên khai nhận, mới thuê ngôi nhà này để làm kho hàng tập kết bình khí N2O được 4 ngày nay. Hoạt động kinh doanh "khí cười" được thực hiện hoàn toàn thông qua mạng xã hội Facebook.

Khi có đơn đặt hàng trên các hội nhóm, một đối tượng (chưa rõ nhân thân) sẽ nhắn tin để Đ. T. T và T. V. T "ship" đến tận nơi cho khách với mức giá bán khoảng 150 nghìn đồng/kg khí. Mỗi lượt giao hàng, Đ. T. T và T. V. T được nhận 80 nghìn đồng.

Khu vực phát hiện sự việc ở một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm trong ngõ sâu.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo cơ quan Công an, thủ đoạn kinh doanh "khí cười" ngày càng tinh vi, khi các đối tượng lựa chọn kho hàng tập kết thường nằm trong ngõ sâu, trong các bãi trông giữ phương tiện vắng người qua lại, ít sự chú ý từ bên ngoài và thường xuyên thay đổi địa điểm. Bên cạnh đó, mọi giao dịch kinh doanh, đặt hàng đều thông qua mạng xã hội gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Ô Chợ Dừa đã xử phạt 3 vụ kinh doanh khí N2O trái phép khác, thu giữ 90 bình khí các loại.

