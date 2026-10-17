Hà Nội: Phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép tại Tây Hồ

Ngày 17/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại nơi ở của anh P.Đ.T. (sinh năm 2003, trú tại phường Tây Hồ).

Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 30 cá thể trăn, rắn các loại được nuôi nhốt tại đây nhưng hoàn toàn không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Lực lượng chức năng xử lý anh P.Đ.T. về hành vi nuôi động vật rừng trái quy định của pháp luật. Ảnh: CAHN

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu chủ cơ sở là anh P.Đ.T. đã khai nhận hành vi mua bán, thu gom và nuôi nhốt động vật hoang dã từ các nguồn trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ với mục đích nuôi nhốt để kiếm lời.

Căn cứ vào các tài liệu và kết quả kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, xác minh để xử lý vi phạm đối với anh P.Đ.T. về hành vi nuôi động vật rừng trái quy định của pháp luật và không có hồ sơ lâm sản, theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ.

Trước tình trạng buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật dưới mọi hình thức.

Kịp thời cung cấp thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn môi trường tự nhiên và cân bằng sinh thái trên địa bàn Thủ đô.

Bắc Ninh: Thu giữ 4.500 bẫy kim loại gây hại đến các loài động vật hoang dã, chim di cư GĐXH - Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 4.500 chiếc bẫy hình bán nguyệt bằng kim loại không có nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ số hàng trên khai nhận nhập số hàng trên để bán lẻ kiếm lời.



