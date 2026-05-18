Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Thứ hai, 16:58 18/05/2026 | Pháp luật
Tiến Sinh
Tiến Sinh
GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường Lê Chân, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các cá thể chim hoang dã với tổng số 987 cá thể.

Phát hiện gần 1 . 000 Cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Lực lượng liên ngành phát hiện 03 trường hợp có hành vi mua, bán, nuôi nhốt động vật hoang dã. Ảnh: Công an Hải Phòng

Cụ thể, bà P.T.H (SN 1995) nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H (SN 1981) nuôi nhốt 81 cá thể; bà N.T.T (SN 1984) nuôi nhốt 77 cá thể. Cả 3 trường hợp đều trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng.

Theo cơ quan chức năng, số chim bị phát hiện nghi thuộc nhiều loài chim hoang dã như: chào mào, sẻ, vành khuyên, cu gáy, chích chòe than, ngũ sắc, sáo đen, yến phụng, hỏa tiễn, vàng anh, khướu cổ khoang, khướu bông, chích chòe lửa…

Lực lượng liên ngành đã yêu cầu các trường hợp trên chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ 987 cá thể chim để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm lâm làm rõ vụ việc

Phát hiện gần 1 . 000 Cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt tại Hải Phòng - Ảnh 2.Phát hiện hơn 1.800 cá thể động vật hoang dã được chở trên 2 xe ô tô

GĐXH - Hai đối tượng chở động vật hoang dã trên 2 chiếc xe ô tô. Khi bị điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số động vật.

Tin liên quan

Ẩn mình trên mạng xã hội, đường dây buôn động vật quý hiếm vẫn "sa lưới"

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm

Bắt hai đối tượng mua bán trái phép động vật quý hiếm

Phát hiện hơn 1.800 cá thể động vật hoang dã được chở trên 2 xe ô tô

Sử dụng xe ôm công nghệ vận chuyển động vật hoang dã

Cùng chuyên mục

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại “đặc biệt” đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

Hà Nội: Triệt phá điểm tập kết hơn 5.400 sản phẩm Nike, Adidas, Puma giả mạo bên bờ sông Nhuệ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý cư trú, Công an phường Thượng Cát (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường triệt phá một điểm tập kết, kinh doanh hơn 5.400 sản phẩm quần áo, tất chân giả mạo các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma.

Lạng Sơn: Bắt tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa chất phóng xạ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ, thu giữ 84 tấn quặng Monazite có chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam một bị can liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng Cầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.

Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyền

Pháp luật - 2 ngày trước

Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
