Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng
GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.
Ngày 18/5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường Lê Chân, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng tiến hành kiểm tra 3 cửa hàng chim cảnh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã là các cá thể chim hoang dã với tổng số 987 cá thể.
Cụ thể, bà P.T.H (SN 1995) nuôi nhốt 829 cá thể chim hoang dã; bà M.T.H (SN 1981) nuôi nhốt 81 cá thể; bà N.T.T (SN 1984) nuôi nhốt 77 cá thể. Cả 3 trường hợp đều trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng.
Theo cơ quan chức năng, số chim bị phát hiện nghi thuộc nhiều loài chim hoang dã như: chào mào, sẻ, vành khuyên, cu gáy, chích chòe than, ngũ sắc, sáo đen, yến phụng, hỏa tiễn, vàng anh, khướu cổ khoang, khướu bông, chích chòe lửa…
Lực lượng liên ngành đã yêu cầu các trường hợp trên chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ 987 cá thể chim để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục phối hợp với lực lượng kiểm lâm làm rõ vụ việc
