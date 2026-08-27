Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam.

14 giờ trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đây là 3 con giáp thuộc top may mắn vào tháng 7 âm lịch. Sau Rằm tháng 7 càng may mắn, bứt phá ở mọi mặt nên những con giáp này có thể sớm đạt được mục tiêu trong năm ngay khi kết thúc tháng.