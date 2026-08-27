Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 00:11 27/08/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn

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GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 1.

Tối 26/8, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vang lên, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội đã nhanh chóng trở nên sôi động.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 2.

Khoảng 22h, hàng vạn người dân bắt đầu đổ ra khắp các con phố của Thủ đô.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 3.
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 4.
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại khu vực đường Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lê Đức Thọ... dòng người nối đuôi nhau với cờ đỏ sao vàng trên tay, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 6.

Những đoàn xe nối dài, trên mỗi chiếc xe đều mang theo lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong đêm. Dòng người và dòng xe cùng tạo nên một bức tranh Hà Nội rực rỡ, náo nhiệt, tràn đầy niềm tự hào và cảm xúc

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 7.

Trên các tuyến đường lớn, dòng xe máy nối đuôi nhau kéo dài không dứt, tiếng còi xe, tiếng kèn cổ vũ hòa lẫn tiếng hò reo vang dội cả một góc phố.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 8.

Niềm vui vỡ oà sau chiến thắng lịch sử hiện rõ trên gương mặt của mọi người dân, từ giới trẻ cho đến các em nhỏ.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 9.

Tại các khu vực cầu vượt giao thông, hàng trăm người dân đã đứng kín thành cầu từ sớm để theo dõi, hò reo và vẫy chào dòng người diễu hành bên dưới, tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 10.
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 11.
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 12.

Nhiều nhóm bạn trẻ và các gia đình vừa di chuyển trên xe máy vừa hào hứng sử dụng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong đêm hội bóng đá.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 13.

Càng về khuya không khí càng trở nên náo nhiệt, dòng người nối đuôi nhau đổ về các tuyến phố trung tâm.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ ăn mừng chiến thắng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - Ảnh 14.

Đêm 26/8 thực sự đã trở thành một "đêm không ngủ" của người hâm mộ Thủ đô, nơi tình yêu bóng đá kết nối mọi trái tim và thắp sáng lên tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trên khắp các nẻo đường đất nước.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 15.Tiểu thương 'nhuộm đỏ' chợ tiếp sức đội tuyển Việt Nam đá chung kết

GĐXH - Từ sáng sớm, các tiểu thương chợ Tây Lộc (quận Phú Xuân, TP Huế) chuẩn bị loa, kèn mang áo đỏ sao vàng, đeo băng rôn để "tiếp sức" đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tối nay.


 

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