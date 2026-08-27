Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam
GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại khu vực đường Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Lê Đức Thọ... dòng người nối đuôi nhau với cờ đỏ sao vàng trên tay, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
Nhiều nhóm bạn trẻ và các gia đình vừa di chuyển trên xe máy vừa hào hứng sử dụng điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong đêm hội bóng đá.
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam
Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam.
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