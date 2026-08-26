Hòa Thái Lan 2-2, đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong tình thế 2 lần bị đối thủ dẫn trước ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 . Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch Đông Nam Á.

Bước vào trận đấu trong thế bị dẫn 2 bàn, Thái Lan tấn công mạnh trong hiệp một và chơi tốt. Đội khách cầm bóng tới 71%, thực hiện 7 cú sút và có bàn thắng sớm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có 2 pha dứt điểm với khả năng thành bàn theo tính toán của hệ thống dữ liệu chỉ đạt 14%.

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt nhưng bắt đầu trục trặc sau khi Văn Vĩ chấn thương và phải rời sân ngay phút 9. Thái Lan khai thác nhiều vào vị trí phòng ngự cánh trái của đội tuyển Việt Nam và nhanh chóng thành công.

Đội khách mở tỷ số trận lượt về ở phút 12, trong tình huống Thành Chung phá trượt bóng. Seksan xử lý lỗi nhưng vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Yotsakon tung cú sút mạnh đánh bại Lê Giang Patrik. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam bị đối thủ dẫn trước ở ASEAN Cup 2026.

Sau bàn thua, Việt Nam gặp khó trong việc kết nối các mũi tấn công, còn Thái Lan duy trì quyền kiểm soát và đẩy đội hình lên cao, tạo ra sức ép liên tục. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một cơ hội nguy hiểm là cú đánh đầu dội xà của Xuân Son.

Đầu hiệp 2 là khoảng thời gian mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana khiến đội chủ nhà phải chịu phạt đền. Tuy nhiên, cũng chính tiền vệ số 7 của Thái Lan bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện cú đá ra ngoài.

Sau đó vài phút, đội tuyển Việt Nam gỡ hòa từ pha bóng vừa hay vừa may. Từ quả tạt của Tuấn Tài, Hoàng Hên sút chạm cột. Thủ môn Chatchai của Thái Lan chưa kịp phản ứng thì bóng đập vào chân dội ngược về khung thành.

Đội tuyển Việt Nam tạo ra thêm cơ hội sau đó nhưng lại bất cẩn để đối thủ gỡ hòa ở phút 85. Wanchai chớp thời cơ sút tung lưới đội chủ nhà, khiến những phút cuối trận đấu trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, khi Thái Lan không thể chuyển hóa được sức ép thành bàn thắng thứ ba, cầu thủ của họ lại đá phản lưới. Chính Wanchai dập tắt hy vọng lật ngược tình thế của đội tuyển xứ chùa vàng khi sút thẳng về khung thành trong nỗ lực ngăn cản Quang Hải chuyền bóng cho Xuân Son.

Bàn thắng đến ở phút đá bù cuối cùng định đoạt trận đấu. Đội tuyển Việt Nam thắng 4-2 chung cuộc sau 2 lượt trận. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup.