Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Thứ năm, 14:08 18/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Theo đó, vào khoảng 12h20 ngày 17/12, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đối diện số nhà 34 Đường Láng (hướng đi Trường Chinh).

Qua xác minh ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe màu đỏ, mang biển kiểm soát 30H-158.33 do tài xế Doãn Việt Cường điều khiển, khi lưu thông đến địa điểm trên đã bất ngờ va chạm với 2 xe ô tô khác đi cùng chiều.

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy - Ảnh 1.

Tài xế xe Santa Fe có biểu hiện bất thường sau vụ tai nạn. Ảnh cắt từ video

Cú va chạm mạnh khiến chiếc Santa Fe mất lái và lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Đống Đa đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô con lật nghiêng trên đường Láng. Ảnh: M.H

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với cả 3 tài xế liên quan. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy cả 3 người đều âm tính (không vi phạm). Tuy nhiên, kết quả test nhanh ma túy đối với tài xế Doãn Việt Cường lại cho kết quả dương tính với Morphin.

Xác minh nhân thân, cơ quan công an làm rõ Doãn Việt Cường là đối tượng có 2 tiền sự. Đặc biệt, Cường hiện đang là đối tượng thuộc diện được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy - Ảnh 3.Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thường

GĐXH - Trưa 17/12, một vụ tai nạn giao thông đã khiến một xe ô tô con lật nghiêng ngay tại nút giao Ngã Tư Sở (phường Đống Đa, TP Hà Nội). Vụ việc không chỉ khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng mà hành động "lạ" của nam tài xế sau tai nạn cũng đang được cơ quan công an làm rõ.

