Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thường

Thứ tư, 14:56 17/12/2025 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trưa 17/12, một vụ tai nạn giao thông đã khiến một xe ô tô con lật nghiêng ngay tại nút giao Ngã Tư Sở (phường Đống Đa, TP Hà Nội). Vụ việc không chỉ khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng mà hành động "lạ" của nam tài xế sau tai nạn cũng đang được cơ quan công an làm rõ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 trưa ngày 17/12. Vào thời điểm trên, một nam tài xế điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai Santa Fe mang biển kiểm soát 30H-158.xx di chuyển trên đường Láng.

Khi đi đến đoạn đối diện số nhà 26 đường Láng (khu vực gần nút giao Ngã Tư Sở), chiếc xe này bất ngờ đâm mạnh vào hông một xe ô tô khác đang di chuyển cùng chiều. Cú va chạm khiến chiếc Santa Fe mất lái và lật nghiêng, nằm chắn ngang một phần lòng đường.

Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thường - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Ảnh: M.H

Tại hiện trường, chiếc xe nằm "phơi bụng", hư hỏng. Rất may mắn, vụ việc không gây thương vong về người.

Vụ tai nạn xảy ra ngay tại cửa ngõ giao thông huyết mạch của Thủ đô vào giờ cao điểm trưa khiến tình hình giao thông trở nên căng thẳng, nhiều người đi xe máy hiếu kỳ, thậm chí dừng hẳn xe trên cầu vượt để ngó xuống quan sát và quay phim, chụp ảnh vụ việc.

Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thường - Ảnh 2.

Nam tài xế điều khiển ô tô Santa Fe không bị thương, nhưng có nhiều biểu hiện 'không tỉnh táo'. Ảnh: M.H

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Đống Đa có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông nhằm giải tỏa ùn tắc.

Đáng chú ý, theo một số hình ảnh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sau khi tai nạn xảy ra, nam tài xế điều khiển xe Santa Fe có nhiều biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Ô tô Santa Fe lật nghiêng giữa Ngã Tư Sở, tài xế có biểu hiện bất thường - Ảnh 3.Hà Nội: Tai nạn kinh hoàng giữa 3 ô tô trên cầu Vĩnh Tuy, 1 xe lật ngửa bụng

Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cầu Vĩnh Tuy (hướng về trung tâm thương mại Aeon Mall), một xe lật ngửa bụng, hư hỏng nghiêm trọng. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

