Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập viện

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 5/10, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua phường Trường Vinh ( Nghệ An ). Thời điểm đó, khi tàu AH2 chạy hướng Bắc - Nam, từ ga Yên Xuân đi ga Vinh, đến Km 321+870 va chạm với ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37K-540.xx.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải lật ngửa, hư hỏng nặng. Người trên xe bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tàu AH2 buộc phải dừng gần một giờ để xử lý hiện trường, khiến chuyến tàu về ga Vinh chậm 44 phút so với kế hoạch. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.