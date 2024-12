Hà Nội: Tổ chức lại giao thông trên phố Quốc Tử Giám, người dân di chuyển ra sao?

Theo đó, các phương tiện xe ô tô lưu thông một chiều (từ 7h00 đến 20h00) trên phố Quốc Tử Giám theo chiều và đoạn từ Văn Miếu đến hết phạm vi rào chắn thi công nhà ga S11 (đối diện số nhà 23 Quốc Tử Giám).

Ô tô có nhu cầu lưu thông từ Ngô Sĩ Liên đến Quốc Tử Giám (trong khung giờ cấm) đi theo hướng: Ngô Sĩ Liên - Nguyễn Như Đổ - Trần Quý Cáp - Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 31/12/2024 đến 31/5/2025.

Các phương tiện xe ô tô lưu thông một chiều (từ 7:00 đến 20:00) trên phố Quốc Từ Giám theo chiều và đoạn từ Văn Miếu đến hết phạm vi rào chắn thi công nhà ga S11.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và nhà thầu có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, tổ chức rào chắn thi công làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn, chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Công trường thi công nhà ga S11 ( đối diện số nhà 23 Quốc Tử Giám).

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương, Thanh tra Sở GTVT trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong khu vực. Thường xuyên bố trí lực lượng hướng dẫn điều hành giao thông tại 2 đầu khu vực rào chắn trên phố Quốc Tử Giám.

Ngoài ra, phối hợp với Liên ngành Giao thông vận tải – Công an thành phố trong công tác theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế. Sau khi hoàn thành công tác thi công phải tổ chức thu dọn rào chắn và Báo cáo Sở GTVT xem xét, thống nhất phương án phục hồi tổ chức giao thông theo nguyên trạng.

Sở GTVT TP Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Nếu có bất cập, chưa hợp lý, phải đề xuất báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.

