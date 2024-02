Hà Nội xem xét cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục

4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, đã có thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh mới năm 2024 của trường Đại học An ninh nhân dân. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 đối với thí sinh THPT không có sự thay đổi so với năm ngoái; đối với thí sinh dự thi văn bằng 2 CAND, chỉ tiêu giảm gần một nửa so với tháng 6/2023.