Muốn có một suất vào Đại học An ninh, thí sinh phải nắm những thông tin đặc biệt quan trọng này

Điểm trúng tuyển văn bằng 2 Đại học An ninh nhân dân năm 2023 GĐXH - Sáng nay (27/12), Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo điểm trúng tuyển văn bằng 2 hệ đào tạo chính quy năm 2023.

Đại học An ninh nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới năm 2024

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-BCA ngày 15/2/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024, Trường Đại học An ninh nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học năm 2024.

Đại học An ninh nhân dân (Ảnh: TL)

Phạm vi phân vùng tuyển sinh Đại học An ninh nhân dân

Trường Đại học An ninh nhân dân phân vùng tuyển sinh bao gồm các tỉnh Phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

- Đối với tuyển sinh chính quy tuyển mới diện học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển được phân bổ theo 4 vùng tuyển sinh, gồm:

+ Vùng 4: các tỉnh Nam Trung bộ gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

+ Vùng 5: các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

+ Vùng 6: các tỉnh Đông Nam Bộ gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Vùng 7: các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

+ Vùng 8: các đơn vị trực thuộc Bộ (có chiến sĩ nghĩa vụ dự thi, xét tuyển): A09, C01, C10, C11, K01, K02

- Đối với tuyển sinh chính quy tuyển mới diện Văn bằng hai tuyển mới, chỉ tiêu chỉ phân theo đối tượng dự tuyển Nam, Nữ.

Chỉ tiêu tuyển sinh THPT và văn bằng 2 Đại học An ninh nhân dân

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, so với tháng 6 năm 2023, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đối với thí sinh THPT và CSNV không có sự thay đổi. Tuy nhiên, đối với thí sinh dự thi văn bằng 2 nghiệp vụ CAND (thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học), số lượng chỉ tiêu tuyển sinh tháng 6/2024 giảm gần một nửa so với tháng 6/2023. Chính vì vậy, đây được coi là kì thi có tính cạnh tranh hết sức gay gắt đối với các thí sinh dự thi CAND, đặc biệt là các thí sinh nữ.

Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 nghiệp vụ CAND năm 2023. (Ảnh: TL)

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học An ninh nhân dân năm 2024 đối với thí sinh THPT và thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học năm 2024

Thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh

Hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức từ Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian sớm nhất tới độc giả./.

