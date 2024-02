Thí sinh yêu thích công việc năng động, hoạt ngôn nên lựa chọn ngành nào để 'hái ra tiền'?

Những điều cần lưu ý về bằng tốt nghiệp đại học nhưng không phải ai cũng biết, đặc biệt là sinh viên GĐXH - Trên thực tế, bằng tốt nghiệp đại học có rất nhiều loại nhưng hầu hết sinh viên đều chưa nắm rõ mình sẽ sở hữu loại bằng nào. Tùy vào mỗi ngành nghề, sinh viên sẽ được cấp các loại bằng khác nhau sau khi hoàn thành chương trình học.

Trong thời buổi phát triển công nghệ và đời sống như hiện nay, đa phần các bạn trẻ đều yêu thích những ngành học có tính linh hoạt, năng động để có cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt, đối với các thí sinh có sở trường là khối C - tổ hợp nhiều môn xã hội. Vậy đối với thí sinh học khối C nên chọn ngành nào để tiềm năng trong tương lai? Bài viết dưới đây sẽ gợi ý câu trả lời cho câu hỏi "Học khối C nên chọn ngành nào"?

Học khối C nên chọn ngành nào có triển vọng?

Một đặc điểm chung thường dễ nhìn thấy ở đa phần các bạn học sinh học khối C là có khả năng hoạt ngôn, nhanh nhẹn. Đây có thể là tố chất bẩm sinh hoặc cũng có thể là do được rèn giũa qua môi trường bên ngoài.

Khối C là khối có tổ hợp môn xã hội nhiều nhất (Ảnh: TL)

Kỳ thi đại học năm 2024 sắp diễn ra, tuy nhiên nhiều bạn vẫn đang lấn cấn "Học khối C nên chọn ngành nào để dễ xin việc"; "Học khối C nên chọn ngành nào để kiếm ra nhiều tiền" hay " Học khối C nên chọn ngành nào để phù hợp xu thế", "Học khối C nên chọn ngành nào để lương cao",...

Dưới đây là một số ngành nghề lương cao, cơ hội việc làm rộng mở dành cho những bạn trẻ hoạt ngôn, bạn có thể tìm hiểu thêm để đưa ra cho mình sự lựa chọn phù hợp.

Học khối C nên chọn ngành du lịch

Với câu hỏi "Học khối C nên chọn ngành nào?" thì câu trả lời đầu tiên là ngành Du lịch. Đây được xem là ngành nghề nhiều đặc điểm, tính chất phù hợp nhất với những người hoạt ngôn. Khi hằng ngày bạn phải giao tiếp, truyền tải rất nhiều nội dung thông tin đến khách hàng.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, trung bình số lượt khách quốc tế đến Việt Nam hàng năm tăng mạnh. Tuy nhiên, lực lượng lao động có chất lượng để phục vụ nhóm ngành này lại thiếu hụt số lượng lớn. Cho nên, sau khi tốt nghiệp sinh viên rất dễ để tìm kiếm việc làm, không lo thất nghiệp.

Học khối C nên chọn ngành nào? (Ảnh: TL)

Một số vị trí việc làm sinh viên học ngành Du lịch có thể đảm nhận như: Hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tổ chức sự kiện, hội nghị; Chuyên viên kinh doanh, phát triển các dịch vụ du lịch, khách sạn.

Một số trường đào tạo ngành Du lịch: trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Hà Nội, trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP.HCM.

Học khối C nên chọn ngành học tổ chức sự kiện

Khi tổ chức sự kiện, bạn sẽ phải làm việc và kết nối với rất nhiều đối tượng khác nhau như khách hàng, đối tác, các nhà cung cấp... Vì vậy, việc có khả năng giao tiếp tốt và biết cách kết nối với mọi người xung quanh sẽ giúp công việc suôn sẻ hơn nhiều.

Tại Việt Nam, mức lương ngành tổ chức sự kiện sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm yêu cầu công việc, ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ học vấn và vị trí địa lý. Hiện mức lương khởi điểm của nhân sự mới dao động từ 6 - 12 triệu đồng/tháng, nhân viên có kinh nghiệm từ 2 - 5 năm mức lương khoảng 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Thí sinh học khối C có đặc điểm chung là đa số đều rất hoạt ngôn (Ảnh: TL)

Nếu muốn theo đuổi ngành tổ chức sự kiện bạn có thể tham khảo thông tin tuyển sinh của một số trường như: trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, trường Đại học Hoa Sen, trường Đại học Văn Lang.

Học khối C nên chọn ngành Marketing

Marketing là ngành phụ trách các công việc liên quan đến tiếp thị, truyền thông và quảng cáo. Do đó, khi làm việc trong lĩnh vực này bạn phải giỏi giao tiếp, biết cách truyền tải thông tin và thuyết phục được khách hàng tin tưởng lựa chọn dịch vụ.

Sinh viên ngành Marketing sau khi ra trường có thể làm một số công việc như truyền thông, quảng cáo, quan hệ công chúng, Marketing trực tiếp, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm... Do đó, dân khối C theo học ngành này cũng không lo thất nghiệp.

"Học khối C nên chọn ngành nào?" là nỗi băn khoăn của nhiều bạn trẻ sắp bước vào kì thi đại học năm 2024. (Ảnh: TL)

Thông tin đăng tải trên website trường Đại học Đại Nam cho biết, mức lương của ngành Marketing khá cao, với sinh viên mới ra trường sẽ có mức lương 7 - 10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, tùy vào năng lực, vị trí và kinh nghiệm làm việc sẽ có mức lương cao hơn từ 35 - 50 triệu đồng/tháng.

Một số trường đại học đào tạo ngành Marketing top đầu: trường Đại học Thương mại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), trường Đại học Tài chính - Marketing, trường Đại học, trường Đại học Cần Thơ.

Học khối C nên chọn ngành Luật

Ngành Luật đòi hỏi nhân sự phải biết cách thuyết phục mọi người, để họ lắng nghe những gì bạn nói. Do đó, nếu bạn không có tài ăn nói thì rất khó để theo đuổi lĩnh vực này.

Sau khi tốt nghiệp, tùy vào năng lực và bề dày kinh nghiệm, bạn sẽ đảm nhận những vị trí công việc như: thẩm phán, luật sư, kiểm sát viên hoặc làm trong bộ phận pháp chế doanh nghiệp kiểm soát hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ luật pháp.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, kết quả khảo sát giai đoạn 2020 - 2025 cho thấy, học luật ra có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ rất lớn.

Ngành Luật đòi hỏi nhân sự phải biết cách thuyết phục mọi người, để họ lắng nghe những gì bạn nói. Do đó, nếu bạn không có tài ăn nói thì rất khó để theo đuổi lĩnh vực này. (Ảnh: TL)

Một số trường đại học nổi tiếng đào tạo nhóm ngành này, bạn có thể tham khảo: trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Tòa án, trường Đại học Luật (Đại học Huế), trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM), trường Đại học Luật TP.HCM.

Ngoài những ngành nghề trên, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc khác dành cho người hoạt ngôn như: Báo chí - Truyền thông, Biên - Phiên dịch viên, Sư phạm, Tâm lý học, Bác sĩ,...

Trên đây là một số những gợi ý trả lời cho câu hỏi "Học khối C nên chọn ngành nào?". Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các thí sinh có một định hướng đúng đắn trong tương lai.

