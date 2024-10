Hà Nội: Xử lý tài xế điều khiển ô tô tải lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc trong giờ cao điểm

Chiều tối ngày 19/10, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 16/10/2024, mạng xã hội đã đăng tải video clip 01 xe ô tô tải lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc trong khung giờ cao điểm gây mất an toàn giao thông và làm cản trở giao thông tại khu vực. Ngay khi nắm được thông tin, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh và mời tài xế đến cơ quan công an để làm việc.

Theo đó, đến sáng ngày 18/10/2024, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã mời người điều khiển xe ô tô nêu trên đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh N.D.Đ (SN 1979 trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đã thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô tải BKS 29H-403.xx nhãn hiệu ISUSU đi lên cầu vượt Thái Hà vào chiều ngày 16/10/2024 như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh chiếc xe ô tô tải "mắc kẹt" tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính với anh N.D.Đ với hành vi vi phạm: "điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Với lỗi này, anh N.D.Đ. sẽ bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Theo Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 3 cho biết: "Việc người dân chủ động phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm cung cấp cho lực lượng công an sẽ góp phần từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, khắc phục được tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình trật tư an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô".

