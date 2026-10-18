Hai chị em lần lượt phát hiện ung thư tuyến giáp từ việc làm nhiều người Việt bỏ qua

Ung thư tuyến giáp được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe

Bà Vân, 58 tuổi, không có triệu chứng bất thường nhưng phát hiện nhân giáp kích thước 4 mm ở thùy phải tuyến giáp trong lần khám sức khỏe tổng quát. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) ghi nhận tổn thương thuộc nhóm nghi ngờ ác tính cao, theo dõi ung thư tuyến giáp.

Biết tin chị gái mắc bệnh, ông Thiết đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả siêu âm ghi nhận thùy phải tuyến giáp có nhân kích thước 6 mm, phân loại TIRADS 4, thuộc nhóm có dấu hiệu nghi ngờ ác tính.

Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, tiền sử gia đình là một trong những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ ung thư tuyến giáp. Một số dạng ung thư tuyến giáp có liên quan đến yếu tố di truyền, trong đó có các đột biến gene như RET ở thể tủy và những hội chứng di truyền liên quan đến gene APC.

Người có bố mẹ, anh chị em ruột mắc ung thư tuyến giáp nên trao đổi với bác sĩ về nguy cơ cá nhân và nhu cầu kiểm tra phù hợp. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp ung thư tuyến giáp đều do di truyền.

Ảnh minh họa.

Lựa chọn phẫu thuật ung thư tuyến giáp phù hợp

Tuyến giáp nằm ở vùng trước cổ, có chức năng sản xuất hormone tham gia điều hòa quá trình trao đổi chất. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi các tế bào bất thường phát triển mất kiểm soát. Bệnh có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện qua khám sức khỏe hoặc siêu âm.

Theo bác sĩ Dũng, các nhân giáp nhỏ, khu trú trong tuyến có thể được đánh giá để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Trước đây, phẫu thuật mở thường được áp dụng, nhưng đường mổ ở trước cổ có thể để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Phẫu thuật nội soi giúp hạn chế sẹo ở vùng cổ trong những trường hợp được lựa chọn phù hợp, song dụng cụ nội soi thông thường có biên độ thao tác hạn chế.

Với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi, phẫu thuật viên có thể quan sát vùng mổ qua hình ảnh 3D phóng đại và thao tác linh hoạt hơn nhờ các cánh tay robot có khả năng xoay đa hướng. Công nghệ này hỗ trợ nhận diện các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh quặt ngược thanh quản, tuyến cận giáp và các mạch máu nhỏ, qua đó giúp kiểm soát thao tác phẫu thuật.

Hai ca mổ kết thúc sau hơn một giờ

Hai ca phẫu thuật cho bà Vân và ông Thiết được thực hiện cách nhau ba ngày. Bác sĩ tạo đường mổ ở vùng nách cùng bên với khối u, thiết lập đường hầm lên cổ và đưa bốn cánh tay robot tiếp cận tuyến giáp.

Camera 3D có khả năng phóng đại hình ảnh lên đến 15 lần, giúp ê-kíp quan sát rõ vùng phẫu thuật. Tay cầm robot hỗ trợ bóc tách mô và cầm máu, giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn, hạn chế tổn thương các cấu trúc lân cận.

Ê-kíp tiến hành cắt toàn bộ thùy phải tuyến giáp ở cả hai bệnh nhân. Mỗi ca mổ kéo dài hơn một giờ.

Sau phẫu thuật một ngày, cả hai tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường và gần như không đau. Đường mổ nằm kín ở vùng nách, khó nhận thấy khi nhìn từ phía trước cổ. Hai bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau hai ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định cả hai mắc ung thư tuyến giáp thể nhú, chưa xâm lấn tới vỏ bao và chưa ghi nhận di căn. Người bệnh tiếp tục được theo dõi với các bác sĩ chuyên khoa nội tiết và ung bướu.

Làm gì để phòng ngừa ung thư tuyến giáp?

Ung thư tuyến giáp có thể tiến triển âm thầm, không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Một số dấu hiệu cần chú ý gồm xuất hiện khối bất thường ở cổ, khàn tiếng kéo dài, khó nuốt hoặc khó thở. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu và không phải ai mắc bệnh cũng gặp phải.

Khám sức khỏe định kỳ và siêu âm tuyến giáp khi có chỉ định có thể giúp phát hiện các nhân giáp bất thường. Với người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến giáp hoặc yếu tố nguy cơ khác, việc kiểm tra nên được trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phù hợp, thay vì tự ý tầm soát quá mức.

Không phải mọi nhân giáp đều là ung thư hoặc cần phẫu thuật. Bác sĩ sẽ căn cứ vào đặc điểm siêu âm, kích thước, kết quả tế bào học, nguy cơ xâm lấn và tình trạng cụ thể của người bệnh để quyết định theo dõi hay điều trị.

Để bảo vệ sức khỏe tuyến giáp, mỗi người nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung i-ốt ở mức phù hợp, vận động thường xuyên và tránh tiếp xúc không cần thiết với bức xạ ion hóa. Khi có tiền sử gia đình hoặc phát hiện nhân giáp bất thường, người bệnh nên thăm khám chuyên khoa để được tư vấn.