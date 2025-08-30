Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Vào cuối năm 2024, ông Dũng (ở Tây Ninh) có cảm giác nuốt vướng, đi khám tại một bệnh viện ở TP HCM, ông choáng váng khi cầm trên tay từ kết quả siêu âm bướu giáp kích thước 1,5 cm, sinh thiết tuyến giáp xác định ung thư tuyến giáp thể nhú. Bác sĩ khuyên ông nhập viện sớm để phẫu thuật ngay, tránh để lâu di căn hạch.

"Tôi còn có thêm bệnh tim mạch, tiểu đường, gout. Nghĩ mổ xẻ càng nguy hiểm, gần nhà có người bị ung thư đi mổ về cũng chẳng sống thêm được bao lâu, nên tôi từ chối phẫu thuật, bỏ điều trị, bác sĩ thuyết phục ung thư tuyến giáp thể nhú chiếm khoảng 80% ca u ác tuyến giáp, có tiên lượng sống tốt" ông Dũng nói, thêm rằng quyết định về quê uống thuốc nam.

Ông Dũng hồi phục nhanh, được xuất viện sau 1 ngày phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Thời gian đầu uống thuốc, ông cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn, nên kiên trì. Được vài tháng sức khỏe bắt đầu suy giảm, mất ngủ, từ nuốt nghẹn chuyển thành nuốt đau, việc ăn uống khó khăn nên đến BVĐK Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp CT cổ có nhân giáp thùy phải kích thước 3,5 cm, cứng, di động kém, nghi xâm lấn cơ trước giáp. Hạch cổ hai bên xuất hiện nhiều, bên phải nhiều hơn bên trái, trong đó hạch lớn nhất gần 2 cm.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ cho biết ông Dũng vì sợ mổ nên chần chừ trong điều trị khiến ung thư di căn hạch cổ hai bên. "Nếu người bệnh mổ ngay khi biết mình mắc bệnh thì việc điều trị sẽ đơn giản hơn", bác sĩ Tấn cho hay.

Khi hội chẩn, các bác sĩ nhận định phẫu thuật là phương pháp điều trị khả quan nhất cho người bệnh. Ê kíp cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch cổ hai bên. Trong quá trình mổ, bác sĩ Tấn phát hiện khối bướu xâm lấn thần kinh hồi thanh quản phải, ê kíp cố gắng bóc tách để bảo tồn, tránh khàn tiếng vĩnh viễn. Các tuyến cận giáp cũng được giữ lại, giúp bệnh nhân không bị hạ canxi máu sau phẫu thuật.

Hậu phẫu ổn định, bác sĩ chỉ định ông Dũng uống i-ốt phóng xạ để diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Một ngày sau mổ, ông thấy sức khỏe tốt, cơ thể hồi phục nhanh, nên tỏ ra hối tiếc "nếu biết sớm, tôi đã chọn phẫu thuật thay vì uống thuốc nam".