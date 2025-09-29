Mới nhất
Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Thứ hai, 17:24 29/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

2 chị em đều mắc bệnh ung thu tuyến giáp

Có biểu hiện vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở, anh Tùng (41 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) đã đến khám ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Tại đây, gia đình đã chọn khám BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ để được phẫu thuật với lý do: “Gia đình tin tưởng tuyệt đối, vì bác sĩ Huân từng mổ thành công ung thư tuyến giáp cho chị gái tôi từ hai năm trước và giúp nhiều người quen của tôi vượt qua ung thư”, anh Tùng chia sẻ.

Anh Tùng được siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm. Kết quả ghi nhận cả hai thùy tuyến giáp có khối bất thường, vôi hóa, nghi ngờ ác tính cao, kèm nhiều hạch ở hai bên cổ có dấu hiệu bệnh lý. Sinh thiết chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNAC) xác định ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ.

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Huân, hầu như ung thư tuyến giáp hiện nay được phát hiện ở giai đoạn sớm khi khối ung thư ở tuyến giáp chưa lan ra hạch cổ, hiếm có trường hợp cần phẫu thuật cắt tuyến giáp kèm nạo hạch cổ như anh Tùng. 

Phẫu thuật “kép” này là một phẫu thuật lớn, phức tạp, thường được chỉ định cho các trường hợp ung thư tuyến giáp di căn hạch, đòi hỏi phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm. Khi dùng phương pháp này, phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp và nạo vét sạch các hạch vùng cổ để loại bỏ triệt để tế bào ung thư, sau đó bệnh nhân có thể cần điều trị bổ sung bằng i-ốt phóng xạ và liệu pháp nội tiết tuyến giáp để ngăn ngừa tái phát và bổ sung nội tiết tuyến giáp.

Ung thư tuyến giáp phát hiện sớm: Thường có tiên lượng tốt

Bác sĩ Huân cùng ê kíp cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ hai bên và nạo hạch trung tâm để lấy hết các khối mô bất thường có tế bào ung thư tuyến giáp ở vùng cổ. Ca mổ thuận lợi, lượng máu mất đi trong cuộc mổ ít, chỉ 10ml, bệnh nhân không cần truyền máu. Sau phẫu thuật, anh Tùng tỉnh táo, giọng nói không bị ảnh hưởng, không bị chuột rút hai bàn tay. Bệnh nhân hồi phục nhanh, được xuất viện vào ngày thứ hai sau mổ.

Theo bác sĩ Huân, ung thư tuyến giáp là loại ung thư phổ biến nhất trong các bệnh tuyến nội tiết. Nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh thường có tiên lượng rất tốt.

Chăm sóc người bệnh ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật

Để giảm nguy cơ tái phát, anh Tùng sẽ tiếp tục điều trị bằng i-ốt phóng xạ nhằm loại bỏ các tế bào ung thư còn sót lại. Do tuyến giáp đã bị cắt bỏ, cơ thể không thể tự sản xuất hormone, người bệnh cần uống thuốc thay thế suốt đời để duy trì sức khỏe, tái tạo năng lượng, bảo đảm các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, bác sĩ Huân cho biết.

Bác sĩ cho biết thêm, bệnh nhân sau phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể nhú di căn hạch cổ cần theo dõi, chăm sóc vết mổ, ăn kiêng các thực phẩm có nhiều i-ốt như nước mắm, rau câu, rong biển, hải sản khoảng vài tuần để chuẩn bị cho bước tiếp theo là uống i-ốt phóng xạ; tái khám theo lịch hẹn bác sĩ để được tư vấn các bước điều trị tiếp theo sau mổ.

Cô gái 19 tuổi xinh đẹp, năng động bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Ân hận vì sai lầm của giới trẻCô gái 19 tuổi xinh đẹp, năng động bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Ân hận vì sai lầm của giới trẻ

GĐXH - Cô gái bị ung thư tuyến giáp vốn có thói quen ăn uống lành mạnh, tuy nhiên cô có một thói quen xấu tai hại mà được lặp lại trong nhiều năm, đó là thức khuya.

M.H (th)
