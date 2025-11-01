Người đàn ông 44 tuổi đang khỏe mạnh, tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư tuyến giáp trong lần khám sức khỏe tổng quát

Anh Lộc (44 tuổi, ngụ ở TP.HCM), đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám sức khỏe tổng quát, phát hiện khối u bất thường ở thùy phải tuyến giáp, có đặc điểm nghi ngờ ác tính cao. Bác sĩ chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định anh mắc ung thư tuyến giáp thể nhú – loại ung thư tuyến giáp phổ biến nhất và tế bào ung thư đã lan đến hạch cổ bên phải.

Anh Lộc có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp, song được kiểm soát ổn định. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết mao mạch 165 mg/dL, nguy cơ tim mạch thấp (0,5% theo thang RCRI), đủ điều kiện phẫu thuật.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân được các bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật sớm.

Bác sĩ Huân (giữa) cùng ê-kip phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp cho bệnh nhân Lộc. Ảnh: BVCC

Tuân thủ, tái khám để ngừa ung thư tuyến giáp tái phát

Ê-kip khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, do BS.CKII Đỗ Tường Huân làm phẫu thuật viên chính, phối hợp cùng ThS.BS.CKII Phạm Tuấn Mạnh và ê-kíp Gây mê hồi sức thực hiện cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch cổ phải và nhóm trung tâm cho anh Lộc.

Ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng, bác sĩ Huân bóc tách tuyến giáp khỏi các cấu trúc vùng cổ, bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và tuyến cận giáp – hai cấu trúc quan trọng giúp duy trì giọng nói và cân bằng canxi máu. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân tỉnh táo, giọng nói rõ, không khàn tiếng, sinh hiệu ổn định sau mổ.

Sau mổ, anh Lộc sẽ tiếp tục điều trị iod phóng xạ (I-131) là phương pháp giúp tiêu diệt những tế bào ung thư tuyến giáp còn sót lại nếu có và giảm nguy cơ tái phát.

Sau đó, anh Lộc duy trì uống hormon tuyến giáp để thay thế chức năng tuyến đã cắt bỏ, đồng thời giúp kiểm soát lượng TSH (hormone kích thích tuyến giáp), loại hormone do tuyến yên tiết ra, nếu tăng cao có thể kích thích tế bào ung thư phát triển trở lại. Anh Lộc cần tuân thủ tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ kiểm tra, đánh giá đáp ứng điều trị và sức khỏe kịp thời.

Ảnh minh họa.

Chị Mai, vợ anh Lộc cho biết: Gia đình không ai mắc ung thư nên khi được chẩn đoán, anh rất lo lắng. May mắn là bệnh phát hiện sớm trong lần khám sức khỏe định kỳ của công ty, được phẫu thuật kịp thời, nên hồi phục tốt, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cách phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư tuyến giáp

Theo Globocan năm 2022, thế giới có khoảng 821.000 ca mới mắc ung thư tuyến giáp, số ca tử vong gần 47.500 người. Bệnh phổ biến ở người dưới 55 tuổi. Mục tiêu của bác sĩ khi mổ là loại bỏ hoàn toàn khối u, giữ chức năng nói và điều hòa calci trong máu, giúp bệnh nhân sống tốt, chất lượng.

Ung thư tuyến giáp thường tiến triển chậm và tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Khi có khối bất thường ở cổ, khàn tiếng kéo dài hoặc nuốt vướng, để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, người dân nên đi khám sớm.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, người dân nên đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp. Bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, không nên chủ quan với sức khỏe tuyến giáp.