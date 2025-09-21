2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi khám sức khỏe định kỳ

Vợ chồng anh Hòa (50 tuổi) và chị Thảo (40 tuổi) cùng đi khám sức khỏe định kỳ, bất ngờ phát hiện cùng mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm.

Trước đó, cả 2 vợ chồng anh chị đều có sức khỏe tốt. Khi nhận kết quả siêu âm tuyến giáp có khối u nghi ngờ ung thư, hai vợ chồng hoang mang do mỗi năm họ đều đi khám sức khỏe định kỳ nhưng không phát hiện, cũng không có triệu chứng bệnh. Cả hai đều chưa từng siêu âm tuyến giáp.

Trong lần mua gói khám định kỳ năm nay tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Kết quả siêu âm anh Hòa có khối u 10mm ở eo giáp lệch trái; chị Thảo có u 5mm cả thùy trái và thùy phải và vài hạch cổ bất thường. Hai vợ chồng được sinh thiết u bằng kỹ thuật chọc hút kim nhỏ phát hiện cùng mắc ung thư tuyến giáp thể nhú.

Vợ chồng bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp đều không có dấu hiệu cảnh báo bệnh. Ảnh: BVCC

Tìm nguyên nhân khiến cả 2 vợ chồng cùng mắc ung thư tuyến giáp

ThS.BS Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ cho biết, ung thư tuyến giáp có thể xuất hiện trong gia đình do yếu tố di truyền, bức xạ, dị dạng gene, rối loạn miễn dịch, hormone và thói quen sống không lành mạnh.

Riêng trường hợp hai vợ chồng cùng mắc ung thư rất đặc biệt và ít gặp vì không có yếu tố di truyền giữa vợ và chồng, họ không chung huyết thống. Do đó, các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân gây bệnh thường đến từ lối sống, thói quen sinh hoạt chung, chế độ ăn, môi trường sống. Một số loại ung thư xuất hiện đồng thời ở cặp vợ chồng là: ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư gan và ung thư dương vật/cổ tử cung.

Ảnh minh họa

Trường hợp vợ chồng anh Hòa, gia đình hai bên đều không có tiền sử ung thư, hai vợ chồng duy trì lối sống, sinh hoạt lành mạnh. Anh Hòa không hút thuốc, rượu bia, hạn chế cà phê. Còn chị Thảo chú trọng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn.

“Chưa thể xác định được nguyên nhân gây ung thư cho vợ chồng anh Hòa”, bác sĩ Tấn lý giải. Xác suất để hai vợ chồng mắc chung một loại bệnh ung thư tuyến giáp tuy rất hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, do đây là loại ung thư phổ biến.

Trên toàn cầu, thống kê năm 2022, tỷ lệ mắc bệnh ở cả 2 giới là 9.10 ca/100.000 dân mỗi năm. Xác suất hai vợ chồng mắc bệnh không hoàn toàn ngẫu nhiên, mà có thể tăng lên vì cùng sống chung một môi trường (có thể tiếp xúc phóng xạ, hóa chất, nguồn nước) hoặc thói quen ăn uống (thừa cân, ăn thiếu hoặc thừa i – ốt…).

Bệnh ung thư tuyến giáp: May mắn vì phát hiện bệnh sớm

Hai vợ chồng được bác sĩ Tấn và ê kíp phẫu thuật trong một ngày. Anh Hòa được cắt thùy trái tuyến giáp, hồi phục nhanh, không khàn giọng, không cần điều trị bổ sung.

Với chị Thảo, bác sĩ rạch đường 6cm ở nếp cổ, cắt toàn bộ tuyến giáp và nạo hạch nhóm VI. Ca mổ kéo dài hơn hai giờ, thực hiện bằng dao siêu âm, vừa bóc tách vừa bảo tồn hai dây thần kinh hồi thanh quản giữ giọng nói và bốn tuyến cận giáp giúp ổn định canxi. Lượng máu mất chỉ 2 ml, vết mổ khâu thẩm mỹ để lại sẹo mảnh ẩn dưới nếp cổ. Sau phẫu thuật, chị Thảo cần dùng hormon thay thế suốt đời.

Vết sẹo mảnh, thẩm mỹ của bệnh nhân Hòa sau mổ ung thư tuyến giáp. Ảnh: BVCC

Sau một ngày phẫu thuật, vợ chồng anh Hòa hồi phục nhanh, sinh hoạt bình thường. “Vợ chồng còn trẻ, các con chưa đến tuổi trưởng thành, khi nghe tin ung thư dễ sụp đổ”, anh Hòa nói, thêm rằng sau phẫu thuật, giải phẫu bệnh u chưa xâm lấn, cả hai mới thở phào, cảm thấy may mắn vì phát hiện bệnh sớm.

Điều cần biết về ung thư tuyến giáp

Theo Globocan 2022, ung thư tuyến giáp nằm trong nhóm 10 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, ghi nhận hơn 6.000 ca mắc mới và khoảng 850 ca tử vong. Bác sĩ Tấn cho biết, ung thư tuyến giáp có 4 nhóm chính: thể nhú, thể nang, thể tủy và thể không biệt hóa. Trong đó, ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn đầu có tiên lượng tốt, thời gian sống thêm người bệnh trong 10 năm tiếp theo có thể lên đến 100%.

Trường hợp hai vợ chồng mắc bệnh, bác sĩ có thể khuyến nghị xét nghiệm gen hoặc tầm soát tuyến giáp cho con cái và người thân. Các thành viên trong gia đình nên lưu ý nếu có: xuất hiện khối u ở cổ, nuốt vướng, khàn tiếng, khó thở, hạch cổ… cần đi khám ngay.

Gia đình cần đảm bảo môi trường sống an toàn, ăn uống lành mạnh, tránh dùng muối i-ốt quá mức hoặc thiếu i-ốt.

Ảnh minh họa

Ai có nguy cơ bị ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp phổ biến ở người trưởng thành, nữ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới. Phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật cắt một thùy hoặc toàn bộ tuyến giáp, nạo hạch xung quanh (nếu có di căn vùng này), uống iốt phóng xạ…

Theo bác sĩ Tấn, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, người bệnh khó tự nhận biết. Nhờ khám tổng quát định kỳ, khối u có thể được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp điều trị hiệu quả.

Đối với người bệnh ung thư tuyến giáp đã điều trị, cần tái khám thường xuyên để được theo dõi tình trạng bệnh, kiểm soát tình trạng di căn (nếu có) và điều trị kịp thời.