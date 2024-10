Hai đồ vật để dưới bàn thờ là tài lộc vào nhà, ‘gia tiên’ dẫn lối, quý nhân nâng đỡ

Dưới bàn thờ treo tranh phong thủy

Theo các chuyên gia phong thủy, treo tranh phong phong thủy ở khu vực thờ cúng hợp với mệnh của gia chủ có thể giúp gia đình bình an, các thành viên trong gia đình hòa thuận, đồng thời cầu tài cầu lộc vào nhà.

Tranh cá chép hoa sen có ý nghĩa tài dộc luôn dư giả quanh năm

Tuy nhiên, lưu ý khi treo tranh phong thủy dưới bàn thờ cần cân đối ở hai bên so với bàn thờ. Khi treo tranh, không nên chọn tranh quá to hoặc quá nhỏ so với kích thước bàn thờ nhà mình. Có thể chọn những bức tranh có chủ đề như tranh hoa sen, tranh cá chép hoa sen, tranh tứ quý, tranh hoa cúc,… Đây là những mẫu tranh điển hình mang ý nghĩa bình an, phú quý, rất thích hợp để treo dưới bàn thờ.

Dưới bàn thờ đặt la bàn phong thủy

Trong phong thủy, la bàn tượng trưng cho sự ngay thẳng, chính trực. Đặt la bàn phong thủy dưới bàn thờ sẽ giúp gia chủ luôn đi theo điều tốt đẹp, hướng thiện.

Khi đặt la bàn phong thủy ở dưới ban thờ giống như một lời xác quyết và cũng là lời cầu xin gia tiên phù hộ chỉ đường chỉ lối để gia chủ đi đúng hướng, sống tốt đời đẹp đạo, làm điều phúc đức, hướng thiện.

Nếu gia chủ là người làm ăn kinh doanh đang gặp rắc rối thì la bàn phong thủy càng cần thiết, vì bạn cần được gia tiên chỉ lối dẫn đường, cần gặp quý nhân dẫn dắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.