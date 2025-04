Hải Phòng: Một giáo viên Mầm non mất việc vì kiểm tra vùng kín học sinh ngay trên lớp

Thông tin về sự việc xảy ra tại trường Mầm non Ngôi nhà Ong xinh (quận An Dương, Hải Phòng) khi một giáo viên kiểm tra vùng kín một bé trai ngay trên lớp, chính quyền quận An Dương đã vào cuộc giải quyết vụ việc.

Theo báo cáo của quận An Dương, trước đó, ngày 4/4, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung "tố" trường Mầm non Ngôi nhà Ong xinh .

Hình ảnh được cho rằng cô giáo kiểm tra vùng kín học sinh ngay trên lớp khi có nhiều bạn học khác cũng có mặt tại trường Mầm non Ngôi nhà Ong xinh.

Cụ thể, một tài khoản Facebook xưng là phụ huynh có con học tại lớp Nhà trẻ 1, Trường mầm non Ngôi nhà Ong xinh (phường An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng) phản ánh việc cô giáo Đ.K.C. thực hiện kiểm tra bộ phận sinh dục của con trai chị trong phòng sinh hoạt chung, khi có mặt các trẻ khác trong lớp.

Cùng với việc đăng tải hình ảnh ghi lại bằng camera giám sát tại lớp, phụ huynh cho rằng cô giáo bắt trẻ đứng trước lớp công khai “vùng kín”, đó là việc làm “xâm hại trẻ em”. Vị phụ huynh này cũng tỏ ý nghi ngờ trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm của cô giáo và cấp quản lý của trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ phụ huynh và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, UBND quận An Dương chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận phối hợp với UBND phường An Đồng làm việc với Trường Mầm non Ngôi nhà Ong Xinh, chủ đầu tư, phụ huynh học sinh để làm rõ sự việc.

Qua làm việc, cơ quan chức năng nhận thấy, có việc cô giáo Đ.K.C kiểm tra vùng kín của cháu S. bé 3 tuổi ngay tại lớp học; lúc đó có nhiều bé khác đang ngồi trong lớp.

Tại buổi làm việc ngày 5/4 với cơ quan chức năng, phía nhà trường, chủ đầu tư đã nhận trách nhiệm, công khai xin lỗi phụ huynh và học sinh.

Cô C. cũng thừa nhận, bản thân không nhận thức, đánh giá được mức độ của hành động nên xin nhận lỗi với phụ huynh, học sinh.

Đánh giá hành vi của giáo viên là chưa phù hợp về nghiệp vụ sư phạm và giáo dục giới tính cho trẻ, phía chủ đầu tư (Công ty Cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids - Chi nhánh Grand Tower đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô C.

