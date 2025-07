Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Ba (SN 1988, trú tại xã Vạn An), người điều khiển chiếc xe ô tô mang BKS 37A-348.95 lao xuống sông sau va chạm tại Km32+100, Quốc lộ 46A.

Trần Hữu Ba lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Trần Hữu Ba là người cầm lái chiếc xe gặp nạn. Vụ việc được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 13/7, Trần Hữu Ba điều khiển ô tô BKS 37A-348.95 chạy hướng xã Kim Liên, xã Vạn An.

Trên xe có anh Trần Văn Trung (35 tuổi, trú xã Vạn An) và anh Trần Hồng S.

Khi đi đến cầu Thiên Đường, xe bị mất lái va chạm vào cột mốc bên đường, sau đó va chạm với xe máy do bà Hoàng Thị Quý (52 tuổi, ngụ xã Vạn An) chạy cùng chiều phía trước.



Ô tô tiếp tục va chạm với xe máy do anh Đậu Đình C. (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ là chị N.T.B. (28 tuổi), con trai Đ.Đ.Ph. (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) đi chiều ngược lại.

Sau đó ô tô tiếp tục va chạm vào lan can cầu Thiên Đường (phía bên phải) và rơi xuống sông Đào.

Hậu quả, anh C. tử vong tại bệnh viện, còn thi thể cháu Q. được tìm thấy dưới sông Đào lúc 21h45 tối 13/7.

Đến 0h30 sáng 14/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh S. dưới sông Đào (nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu do ngạt nước). Chị B. và cháu Ph. bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.