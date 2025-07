Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền

Theo đó, ngày 15/7, anh N.T.A. (SN 2002, trú tại xóm Bốc Thượng, xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) đã trình báo Công an xã Bạch Đằng về việc bị mất điện thoại sau một buổi nhậu tại nhà riêng.

Đối tượng T.V.D. Ảnh: Công an xã Bạch Đằng

Theo trình báo, ngày 11/7, anh A. tổ chức uống rượu cùng bạn là T.V.D. (trú cùng xóm). Trong lúc nhậu, anh A. cho bạn mượn chiếc điện thoại OPPO A58 để chơi game. Tuy nhiên, do say rượu, anh A. đi ngủ và khi tỉnh dậy phát hiện điện thoại không còn. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, anh quyết định trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bạch Đằng vào cuộc xác minh, làm rõ T.V.D. chính là người đã lợi dụng lúc bạn say ngủ để chiếm đoạt chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng mang bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Thục Phán. Số tiền có được, D. sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công an đã thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.