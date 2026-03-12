Tuyên phạt 14 năm tù với kẻ lừa đảo bán xe máy giá rẻ

Ngày 12/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Ánh Dương (SN 1978, trú Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2024, do không có việc làm nên Trần Ánh Dương đã nhiều lần vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến. Khi không có tiền trả nợ các khoản vay đáo hạn, Trần Ánh Dương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng xe Honda, có thể mua xe Honda với giá thấp hơn giá niêm yết trên thị trường.

Trần Ánh Dương tại phiên tòa

Tin tưởng thông tin của Dương, từ ngày 5/3/2025 đến 6/4/2025, có 12 bị hại đã đưa cho Dương tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua các xe mô tô Honda các loại. Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe để giao xe như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin của nạn nhân, Trần Ánh Dương sẵn sàng chấp nhận lỗ ban đầu để thu lợi về sau. Cụ thể như trường hợp của anh Lê Trung N. bị Dương chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Khi được anh N. hỏi mua xe, Dương nói có thể mua với giá là 21.500.000/xe Honda Vision, 13.500.000 đồng/xe Honda Wave và 40.500.000 đồng/xe Honda SH Mode. Từ tháng 2/2025 đến tháng 3/2025, anh N. chuyển khoản hơn 485 triệu đồng cho Dương. Bị cáo Trần Ánh Dương chấp nhận ra đại lý mua xe theo giá niêm yết và chịu lỗ số tiền chênh lệch để giao đủ xe cho các nạn nhân.

Khi anh N. tin tưởng, giao số tiền 1,5 tỷ đồng tiếp tục nhờ Dương mua xe thì bị cáo chiếm đoạt để chi tiêu và trả nợ cá nhân.

Tại tòa, Dương khai nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân xuất phát từ nợ nần, vay tiền các ứng dụng trên mạng. Dựa vào các tài liệu, chứng cứ, lời khai của nạn nhân và người bị hại, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Ánh Dương mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải hoàn trả tổng số tiền 2,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.