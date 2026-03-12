Đường dây ‘thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996, cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Toàn đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, trú tại phố 1, xã Bá Thước) để theo học việc. Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện độc lập, Toàn và Nhung không phối được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên khi sử dụng chữa cho bệnh nhân không đạt hiệu quả. Cuối năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát, Nhung không hoạt động nữa mà cho Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của mình để tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn một mình phối thuốc và lấy tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Hoàng Văn Toàn khai nhận tại cơ quan điều tra.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn cấu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập Công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).

Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây... đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.

Lê Đình Tiến tại cơ quan điều tra.

Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đưa ra những thông tin không đúng sự thật. Để tạo lòng tin với khách hàng, Toàn và Tiến "mượn danh" các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các Fanpage trên nền tảng mạng xã hội.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc". Các đối tượng thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok.

Biển hiệu của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường cùng nhiều đối tượng khác liên quan bị bắt giữ.

Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.

Không chỉ chiếm đoạt tiền bạc, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.

Sản phẩm mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là một sự chắp vá đầy nguy hiểm. Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không hề có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối hợp đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm chặt, xay nghiền thành bột trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.

Cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.