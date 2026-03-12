Đường dây ‘thần y dỏm' với bài thuốc gia truyền 3 đời lừa đảo 87.000 nạn nhân
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" dỏm, lừa đảo 87.000 người với số tiền hơn 227 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khám xét khẩn cấp 2 địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (SN 1986, trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.
Tại khu vực sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám số 31 - 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại… liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996, cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Từ một nhân viên ngân hàng nghỉ việc, năm 2016, Toàn đăng ký lớp học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học (năm 2018), Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, trú tại phố 1, xã Bá Thước) để theo học việc. Cũng trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên tìm đến, đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.
Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện độc lập, Toàn và Nhung không phối được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên khi sử dụng chữa cho bệnh nhân không đạt hiệu quả. Cuối năm 2020, do dịch COVID-19 bùng phát, Nhung không hoạt động nữa mà cho Toàn mượn địa điểm và thuê chứng chỉ hành nghề của mình để tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn một mình phối thuốc và lấy tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".
Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn cấu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập Công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của Phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% (mặc dù trên thực tế Công ty chưa thành lập).
Để sản xuất và đưa vào sử dụng loại "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn liên hệ với nhiều đầu mối (chủ yếu là người dân) để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây... đem về chế biến và giao lại cho bộ phận nhân sự băm, chặt, xay, nghiền, sản xuất (trộn theo tỷ lệ mà Toàn đưa ra) thành thuốc (dạng bột) rồi đóng gói phục vụ cho việc khám chữa bệnh.
Tháng 7/2024, Toàn và Tiến thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đưa ra những thông tin không đúng sự thật. Để tạo lòng tin với khách hàng, Toàn và Tiến "mượn danh" các hiệp hội đông y, hoặc xây dựng các video, bài viết để truyền tải, quảng cáo sai sự thật về các bài thuốc thông qua các Fanpage trên nền tảng mạng xã hội.
Tại trụ sở của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các "đội quân sale" được đào tạo bài bản theo các kịch bản tâm lý chiến. Họ xưng là "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc". Các đối tượng thiết lập một hệ thống vận hành chuyên nghiệp chia làm nhiều bộ phận như Marketing có nhiệm vụ chạy quảng cáo tràn lan trên Facebook, Zalo, TikTok.
Kết quả trích xuất từ phần mềm theo dõi bán hàng online của các đối tượng cho thấy, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng này thực hiện thành công gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 227 tỷ đồng.
Không chỉ chiếm đoạt tiền bạc, bài thuốc của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường còn để lại hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người bệnh. Qua làm việc với các nạn nhân, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm khác.
Sản phẩm mang tên "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" thực chất là một sự chắp vá đầy nguy hiểm. Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc này không hề có công thức chuẩn xác, thậm chí không phối hợp đúng tỷ lệ y học. Những loại thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc được thu mua từ người dân, sau đó đưa vào máy băm chặt, xay nghiền thành bột trong những căn phòng không đảm bảo vệ sinh, rồi đóng túi zip, trữ đông như thực phẩm.
Cơ quan điều tra xác định, nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải lương y và bài thuốc không có tính pháp lý nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng lẻn vào Bệnh viện Huyết học trộm điện thoại lúc rạng sángPháp luật - 9 phút trước
GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm khuya tại Bệnh viện Huyết học Trung ương (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), đối tượng Đinh Văn Sơn đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại di động nhưng nhanh chóng bị lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh cùng người dân phối hợp bắt giữ.
Bắc Ninh: Khởi tố, bắt giam nam sinh viên trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 tặng bạn gáiPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Lấy trộm 3 cây vàng của người họ hàng, Thân Văn Nam (SN 2005, trú tại Bắc Ninh) bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố và bắt tạm giam.
Mang dao xông vào quán cà phê chém người, thanh niên bị bắt sau vài giờ bỏ trốnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Trần Hữu Giáp (SN 1995, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi dùng dao chém người tại một quán cà phê ở phường Thành Vinh, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh ánPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Hưng Yên: Khởi tố vụ án nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh lao xe vào hàng rào chắn của tổ công tácPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” để điều tra hành vi manh động của một nhóm thanh thiếu niên lạng lách và lao xe trực diện vào lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Trà Lý.
Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – NamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.
Ninh Bình: Phát hiện cơ sở pha chế dấm giả từ nước lã và axit công nghiệp ở Ý YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Kiểm tra cơ sở sản xuất tại xã Ý Yên (Ninh Bình), lực lượng chức năng phát hiện hơn 12.000 chai dấm thành phẩm cùng khoảng 1,5 tấn axit axetic không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở đã bị khởi tố về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Thái Nguyên: Bắt người đàn ông giả luật sư nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Giả danh luật sư để nhận tiền giải quyết tranh chấp đất đai và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Triệu Văn Quân (SN 1973, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Tin mới nhất vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích tại Phú ThọPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án “Trục lợi bảo hiểm” xảy ra trên địa bàn huyện Cẩm Khê cũ.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
'Nổ' có thể xin cho các bị can tại ngoại để lừa hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quý Hải (38 tuổi, trú xã Kim Liên, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.