Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Thứ tư, 21:00 22/10/2025 | Giải trí
Hàng nghìn khách mời và người dân vẫn đội mưa tới đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 1.

Sau buổi lễ gia tiên diễn ra lúc 15h, Đỗ Hà và Viết Vương thay trang phục cưới, chỉnh trang make up và di chuyển đến địa điểm tổ chức tiệc cưới bên bờ sông Nhật Lệ. Tiền Phong ghi nhận khu vực Đồng Hới đang mưa to, nhân vật chính đến sớm.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 2.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà và Viết Vương tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trước giờ diễn ra tiệc chính. Hoa hậu tạo dáng e ấp, doanh nhân nắm chặt tay vợ trong loạt ảnh kỷ niệm.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 4.

Khoảng 17h, đại diện gia đình hai bên mặc ton-sur-ton, cùng Viết Vương và Đỗ Hà di chuyển ra khu vực chụp ảnh để đón khách.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 5.

Ông Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải - và phu nhân trong ngày hạnh phúc của con trai Viết Vương.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 6.

Bạn bè, đối tác kinh doanh chụp ảnh cùng Viết Vương và Đỗ Thị Hà.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 7.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 8.

Khoảng 17h30, Quảng Trị mưa to. Dòng người đổ về đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương ngày càng đông. Đội ngũ bảo vệ, tiếp tân được trang bị ô, đưa khách mời vào tận khu vực sân khấu.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 9.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 10.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 11.

Trời mưa to và lượng khách đến tiệc cưới ngày càng đông. Khách mời nhanh chóng chạy vào sân khấu, có người không cần dùng đến ô, tranh thủ đến chụp ảnh cùng Viết Vương và Đỗ Thị Hà.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 12.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 13.

Dòng xe đông đúc liên tục đổ về khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới. Các phương tiện lưu thông ổn định nhờ tiệc cưới tổ chức ở bên bờ sông Nhật Lệ, cách xa khu vực dân cư.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 14.

Người hâm mộ của Đỗ Thị Hà mặc áo mưa, đứng bên ngoài theo dõi đám cưới của hoa hậu và chồng doanh nhân.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 15.

Một khán giả lớn tuổi mặc áo mưa, đứng bên ngoài ghi lại hình ảnh đám cưới lộng lẫy của Hoa hậu Việt Nam 2020 và chồng doanh nhân.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 16.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - Ảnh 17.

Hàng trăm người dân Đồng Hới, Quảng Trị mặc áo mưa theo dõi không gian bên trong tiệc cưới.

