Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.