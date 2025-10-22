Bất ngờ trước thành tích học tập của nam diễn viên quê Thanh Hóa, vai Tạ trong phim 'Mưa đỏ'

Diễn viên Phương Nam sinh năm 1993 tại Thanh Hóa. Anh vào vai Tạ - người anh cả trấn an, khích lệ tinh thần đồng đội. Tạ là “trụ cột tinh thần” của Tiểu đội 1, một mảnh ghép không thể thiếu trong cục diện chiến trường khốc liệt của phim "Mưa đỏ". Trước khi nổi tiếng với vai Tạ, anh đã tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: "Nhà mình lạ lắm", "Tình trạng: Đã ly hôn", "Đội điều tra số 7".

Ở mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn trong phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh "Tiểu đội hoa hồng".

Từ một nam diễn viên ít người biết đến, Phương Nam gây chấn động khi lột xác hoàn toàn trong “Mưa đỏ”. Tạ được đạo diễn xây dựng là người Thanh Hóa và bản thân Phương Nam lại có quê Thanh Hóa. Để hóa thân vào nhân vật này, ngay sau khi nhận vai, Phương Nam đã về quê, sinh hoạt với mọi người, học lại tiếng địa phương.

Không chỉ vậy, Phương Nam luôn đặt niềm tự hào làm động lực để cố gắng trong 2 tháng giảm 15kg. Bằng những ngày leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, cuốc đất trồng cây, chế độ ăn kiêng hà khắc, từ 78kg đã giảm xuống còn 63kg và duy trì mức cân nặng, chế độ luyện tập đó trong suốt quá trình quay phim. Chính vì sự chủ động như vậy nên các cảnh quay yêu cầu khó Phương Nam vẫn có thể vượt qua rất tốt.

Hình ảnh chân thực khi quay phim "Mưa đỏ" của diễn viên Phương Nam. Ảnh: FBNV

Thành công sau "Mưa đỏ" và được khán giả đón nhận, yêu thương, nhưng ít ai biết được con đường theo đuổi đam mê nghề diễn của Phương Nam là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ vượt qua những khó khăn. Xuất hiện trên đường băng chương trình "Cất cánh" tháng 10, diễn viên Phương Nam kể về những ngày đầu theo đuổi đam mê diễn xuất của mình.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi nhận ra niềm đam mê của mình, đó là mong muốn được hóa thân thành rất nhiều nhân vật. Tôi đã rất hạnh phúc khi được hóa thân thành một ai đó khác, được sống nhiều cuộc đời trong một đời người. Và hành trình của tôi đến với sân khấu không hề dễ dàng”.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ con đường theo đuổi nghề diễn trong Chương trình "Cất cánh". Ảnh VTV

Phương Nam tiết lộ, từng phải đi bộ hàng cây số, bắt xe buýt từ sáng sớm, nhiều khi nhịn bữa tối chỉ để dành tiền đóng học phí. Có những lời chê, những ánh mắt nghi ngờ nhưng anh lựa chọn biến tất cả thành động lực. “Tôi cố gắng thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là thủ khoa khoa Sân khấu, chuyên ngành Diễn viên. Tôi chưa bao giờ dám lơ là một ngày nào trong lớp học. Tôi thích đi học, vì tôi lo chỉ cần một ngày nghỉ, một giờ đi muộn, là sẽ bỏ lỡ mất một phần kiến thức quý giá” - nam diễn viên xúc động kể.

Diễn viên Phương Nam nhớ về vở diễn tốt nghiệp, một kỷ niệm mà đến bây giờ anh vẫn nhớ như in. Đó là lần đầu tiên anh được giao vai chính, được thỏa sức sáng tạo với nhân vật của mình trước hàng trăm khán giả. Và điều đặc biệt hơn cả, là 5 thầy trong hội đồng chấm điểm đều cho Phương Nam điểm 10 tuyệt đối. “Đó không chỉ là điểm số, mà là lần đầu tiên đam mê của tôi được công nhận”, anh nói.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ hành trình theo đuổi đam mê và thành công qua "Mưa đỏ". Ảnh VTV

Bước ra khỏi cánh cổng trường, con đường của Phương Nam cũng rất khắc nghiệt. Có những ngày anh đi casting hàng chục vai, nhưng rồi đều nhận về cái lắc đầu. “Tôi là người thuộc kiểu hơi khác người một chút, vì tôi không muốn chỉ đọc kịch bản và diễn. Tôi muốn được sống cùng nhân vật, tìm hiểu họ, từ cách họ đi, họ im lặng... Chính vì vậy, tôi đã nhiều lần trượt vai, vì không phù hợp tiến độ sản xuất của các dự án cuốn chiếu”, anh cho biết.

Để được khán giả yêu mến theo diễn viên Phương Nam, đó là cả một quá trình theo đuổi đam mê. “Tôi nghĩ đam mê không thể bùng cháy trong ngày một ngày hai mà như giọt nước nhỏ được tích sau quá trình rèn luyện mỗi ngày. Tôi cũng chỉ là một người bình thường và bằng sự đam mê, tôi đã tiến xa hơn chính bản thân mình mỗi ngày nên hy vọng mọi người cũng có thể làm được điều đó” - Diễn viên Phương Nam chia sẻ.

