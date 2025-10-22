Tiệc cưới xa hoa của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương
Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Quảng Trị với không gian lộng lẫy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng nylon bị gió giật, xé rách trong mưa lớn.
Sau khi rước dâu từ quê hương Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương chính thức cập bến nhà trai tại Quảng Trị.
Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức truyền thống Việt Nam tại nhà trai. Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài cưới trắng ren tinh xảo và bó hoa lan trắng thanh thoát. Chú rể Viết Vương với bộ vest đen lịch lãm hạnh phúc bên cô dâu thực hiện các nghi thức thiêng liêng trước mặt quan viên 2 họ.
Tối 22/10, tiệc cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra tại sân khấu được dựng bên sông Nhật Lệ, được đầu tư hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng ni lông bị gió giật, xé rách trong mưa lớn. Nhiều xe tải được huy động để chắn gió, giúp công nhân thay bạt mới, gia cố các mối nối của tấm bạt bị bung.
Sân khấu được biến hóa thành một "vườn hoa trắng" huyền ảo dưới mái vòm kính khổng lồ, tạo cảm giác như lạc vào cung điện giữa thiên nhiên.
Toàn bộ khu vực được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa trắng - từ hoa hồng, hoa lan, hoa baby đến những bụi cẩm tú cầu và hoa mây - sắp xếp thành những "núi hoa" khổng lồ. Lối đi dẫn vào tiệc là một "đường hầm hoa" dài, hai bên là hàng cây xanh xen lẫn bụi hoa trắng, dẫn khách mời đến khu vực chính nơi có sân khấu biểu diễn và khu vực chụp ảnh.
Sân khấu chính nổi bật với backdrop hình vòm hoa trắng khổng lồ, phía sau là màn hình LED chiếu hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, kết hợp với màn voan trắng. Mái vòm kính cao vút được chiếu sáng bởi hệ thống đèn lấp lánh như những vì sao rơi, kết hợp với những chùm pha lê tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, huyền ảo.
Khi đèn bật sáng vào buổi tối, toàn bộ không gian tiệc trở nên huyền ảo và lãng mạn, với hàng nghìn ánh đèn tạo thành những đám mây lung linh trên trần nhà như đang ở thế giới cổ tích.
Một trong những phút giây cảm động mở đầu lễ cưới là khi ông Đỗ Văn Tào nắm tay con gái Đỗ Thị Hà bước trên lễ đường. Hoa hậu xứ Thanh không kìm được xúc động, liên tục lau nước mắt trong từng bước chân tiến về phía chồng. Trao tay con gái cho chú rể Viết Vương, ông hoàn thành sứ mệnh nuôi dạy con trưởng thành, để giờ đây con có một mái ấm riêng.
Trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và hàng trăm khách mời, cặp đôi đã trao nhau những lời hứa ý nghĩa. Đỗ Thị Hà bày tỏ: "Con đường nào em đi, em sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong lòng sự nhẹ nhàng để anh có nơi nương tựa khi mệt mỏi. Vui buồn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Từ giờ, hai chúng ta không còn là những cá thể riêng lẻ mà là một chặng đường chung mang tên hạnh phúc vĩnh cửu".
Đáp lại, Viết Vương xúc động chia sẻ: "Anh biết ơn vì em đã đến và dạy anh ý nghĩa của tình yêu. Hãy cùng nhau bảo vệ tình cảm này. Không chỉ bằng ngôn từ mà bằng cả những giây phút sống bên nhau mỗi ngày. Sau bao năm chờ đợi, anh sẵn sàng nắm lấy tay em và cùng bước qua mọi thăng trầm phía trước".
Hoa hậu không giấu được cảm xúc khi nhận chiếc nhẫn từ chồng, còn Viết Vương nở nụ cười hạnh phúc khi được đeo nhẫn cho người phụ nữ đời mình. Khách tham dự không ngớt vỗ tay cổ vũ cho cặp đôi.
Viết Vương không rời nửa bước, luôn đi bên cạnh để hỗ trợ Đỗ Hà mỗi khi cần. Từ việc sắp xếp váy cưới, đỡ tay khi di chuyển cho đến lau nước mắt khi cô xúc động, tất cả đều được anh thực hiện một cách tự nhiên và tế nhị. Đỗ Hà gặp một sự cố nhỏ khi voan cài đầu bị vướng khiến cô bất ngờ vì bị giật ngược về phía sau khi di chuyển xuống bậc thềm sân khấu.
Nghệ sĩ cải lương đoàn 'Hương mùa thu' một thời, tuổi xế chiều thuê nhà 20m2, còn khất nợ chủ nhàGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Như Nguyệt và Phong Kỳ đang sống trong cảnh khó khăn khi phải thuê nhà 20m2. Họ vật lộn mưu sinh với những công việc tạm bợ, khiến khán giả không khỏi xót xa cho thế hệ nghệ sĩ một thời.
Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏiXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tiviXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.
Khác xa với đời thực, trên phim Việt Hương xấu hổ vì không thể dạy dỗ được 'con gái'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Việt Hương đời thực cũng có một con gái nhưng may mắn chị không gặp cảnh bất đắc dĩ như trong phim. Trong "Cục vàng của ngoại", đóng vai một người mẹ, Việt Hương gặp những tình huống xấu hổ vì con gái.
Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gây chú ýGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Tăng Thanh Hà vừa bước sang tuổi 39 và gây chú ý với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống, về hành trình làm mẹ. Đặc biệt, "ngọc nữ" còn có cuộc hội ngộ ấm áp cùng Lương Mạnh Hải, khẳng định tình bạn bền vững sau 17 năm "Bỗng dưng muốn khóc".
Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.
Cái kết đắng của Lương Bằng Quang - Ngân 98: Từ thị phi đến vòng lao lýGiải trí - 20 giờ trước
Lương Bằng Quang và Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì đưa hối lộ 8 tỷ đồng. Từ nghệ sĩ nổi tiếng đến vòng lao lý qua chuỗi sai phạm kinh doanh hàng giả và drama thị phi.
Hình ảnh hiếm hoi về người bố quân nhân của Chi PuGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Chi Pu đã có khoảnh khắc xúc động khi gặp bố ruột trong chương trình "Sao nhập ngũ". Những hình ảnh này đã khiến khán giả bất ngờ về thân thế của cô.
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 nămXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
MC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?Giải trí
GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.