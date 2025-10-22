Tiệc cưới xa hoa của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Sau khi rước dâu từ quê hương Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương chính thức cập bến nhà trai tại Quảng Trị.

Cô dâu và chú rể.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức truyền thống Việt Nam tại nhà trai. Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài cưới trắng ren tinh xảo và bó hoa lan trắng thanh thoát. Chú rể Viết Vương với bộ vest đen lịch lãm hạnh phúc bên cô dâu thực hiện các nghi thức thiêng liêng trước mặt quan viên 2 họ.

Tối 22/10, tiệc cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra tại sân khấu được dựng bên sông Nhật Lệ, được đầu tư hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng ni lông bị gió giật, xé rách trong mưa lớn. Nhiều xe tải được huy động để chắn gió, giúp công nhân thay bạt mới, gia cố các mối nối của tấm bạt bị bung.

Không gian tiệc cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương.

Sân khấu được biến hóa thành một "vườn hoa trắng" huyền ảo dưới mái vòm kính khổng lồ, tạo cảm giác như lạc vào cung điện giữa thiên nhiên.

Toàn bộ khu vực được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa trắng - từ hoa hồng, hoa lan, hoa baby đến những bụi cẩm tú cầu và hoa mây - sắp xếp thành những "núi hoa" khổng lồ. Lối đi dẫn vào tiệc là một "đường hầm hoa" dài, hai bên là hàng cây xanh xen lẫn bụi hoa trắng, dẫn khách mời đến khu vực chính nơi có sân khấu biểu diễn và khu vực chụp ảnh.

Sân khấu chính nổi bật với backdrop hình vòm hoa trắng khổng lồ, phía sau là màn hình LED chiếu hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, kết hợp với màn voan trắng. Mái vòm kính cao vút được chiếu sáng bởi hệ thống đèn lấp lánh như những vì sao rơi, kết hợp với những chùm pha lê tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Cặp đôi trao nhẫn và rót rượu trong tiệc cưới.

Khi đèn bật sáng vào buổi tối, toàn bộ không gian tiệc trở nên huyền ảo và lãng mạn, với hàng nghìn ánh đèn tạo thành những đám mây lung linh trên trần nhà như đang ở thế giới cổ tích.

Một trong những phút giây cảm động mở đầu lễ cưới là khi ông Đỗ Văn Tào nắm tay con gái Đỗ Thị Hà bước trên lễ đường. Hoa hậu xứ Thanh không kìm được xúc động, liên tục lau nước mắt trong từng bước chân tiến về phía chồng. Trao tay con gái cho chú rể Viết Vương, ông hoàn thành sứ mệnh nuôi dạy con trưởng thành, để giờ đây con có một mái ấm riêng.

Trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và hàng trăm khách mời, cặp đôi đã trao nhau những lời hứa ý nghĩa. Đỗ Thị Hà bày tỏ: "Con đường nào em đi, em sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong lòng sự nhẹ nhàng để anh có nơi nương tựa khi mệt mỏi. Vui buồn, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Từ giờ, hai chúng ta không còn là những cá thể riêng lẻ mà là một chặng đường chung mang tên hạnh phúc vĩnh cửu".

Đáp lại, Viết Vương xúc động chia sẻ: "Anh biết ơn vì em đã đến và dạy anh ý nghĩa của tình yêu. Hãy cùng nhau bảo vệ tình cảm này. Không chỉ bằng ngôn từ mà bằng cả những giây phút sống bên nhau mỗi ngày. Sau bao năm chờ đợi, anh sẵn sàng nắm lấy tay em và cùng bước qua mọi thăng trầm phía trước".

Hoa hậu không giấu được cảm xúc khi nhận chiếc nhẫn từ chồng, còn Viết Vương nở nụ cười hạnh phúc khi được đeo nhẫn cho người phụ nữ đời mình. Khách tham dự không ngớt vỗ tay cổ vũ cho cặp đôi.

Viết Vương không rời nửa bước, luôn đi bên cạnh để hỗ trợ Đỗ Hà mỗi khi cần. Từ việc sắp xếp váy cưới, đỡ tay khi di chuyển cho đến lau nước mắt khi cô xúc động, tất cả đều được anh thực hiện một cách tự nhiên và tế nhị. Đỗ Hà gặp một sự cố nhỏ khi voan cài đầu bị vướng khiến cô bất ngờ vì bị giật ngược về phía sau khi di chuyển xuống bậc thềm sân khấu.