Hàng trăm suất quà Tết đến tay người nghèo Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Bình Gia

Chương trình do Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn và UBND hai huyện Văn Quan, Bình Gia. Chuyến đi có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Đại biểu, Đại biểu Quốc hội Khoá XV; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

Phía ban tổ chức có sự góp mặt của Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài và nhân lực Việt Nam; bà Lê Thị Tuyết Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Phát triển văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, ông Lại Đức Hồng – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hoá và Phát triển, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Phát triển văn hoá và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài - Chánh văn phòng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Ban tổ chức trao 50 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo Lạng Sơn

Đoàn công tác lên miền biên ải Lạng Sơn vào những ngày đầu năm 2025 trong chuyến hành trình ý nghĩa mang quà xuân đến với bà con huyện Bình Gia và Văn Quan. Cùng đi với đoàn có các đồng chí trong Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí lãnh đạo hai Huyện.

Theo chia sẻ của lãnh đạo địa phương, Văn Quan là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước theo Quyết định 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện có 16 xã và 1 thị trấn, với 2 dân tộc chính là Nùng, Tày sinh sống, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đa số; đời sống kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Tương tự, huyện Bình Gia cũng là huyện nghèo thuộc diện 30a của Chính phủ. Giao thông đi lại chưa thuận lợi. Các thôn, buôn cách xa nhau nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Ban tổ chức trao 10 chiếc xe lăn cho Bệnh viện phục hồi chức năng ở tỉnh Lạng Sơn

Chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" lần thứ 8 đã trao 500 suất quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện Bình Gia và Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, dầu ăn, sữa cùng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho các đối tượng là hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi còn trao 150 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao 50 chiếc xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó và 10 xe lăn cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Cụ thể, tại huyện Bình Gia đoàn đã tặng 300 suất quà, nhu yếu phẩm và 30 xe đạp cho các đối tượng của các xã: Hồng Thái, Bình La, Tân Văn và 150 triệu đồng hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại huyện Văn Quan, trao tặng 200 suất quà, nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học tốt trên địa bàn.

Chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ 8 – Gala Xuân 2025” được long trọng tổ chức tại Hà Nội sáng 4/1

Để có được nguồn động viên to lớn này, chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" lần thứ 8 đã nhận được sự chung tay, góp sức của rất nhiều tấm lòng hảo tâm, doanh nhân, doanh nghiệp và các mạnh thường quân trên cả nước như: Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư thương mại và dịch vụ TK Group, Phòng khám Y học cổ truyền Hoàng Minh Đường (Thanh Hóa), Phòng khám đa khoa Nguyễn Thành Trung (TP HCM), Thiền viện Duy Lực (Đồng Nai); Chùa Đại Giác Cổ tự (Đồng Nai), Công ty Hải Phong (Hải Phòng)…

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: "Mỗi độ Tết đến Xuân về, người nghèo, gia đình chính sách đều được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các cấp, các ngành… quan tâm hỗ trợ. Ngoài nguồn lực từ nhà nước, sự sẻ chia về tinh thần và vật chất của các tổ chức, cá nhân đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn là nguồn động viên lớn để bà con đón một cái Tết ấm áp".

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trong chuyến đi về Lạng Sơn

Đây là lần thứ 8 chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia" được duy trì tổ chức với mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần kết nối yêu thương, đồng hành và hỗ trợ đồng bào nghèo miền núi vượt qua khó khăn, đón Tết ấm áp, an lành. Trước đó, sáng 4/1/2025, Chương trình "Xuân ấm áp, Tết sẻ chia lần thứ VIII – Gala Chào Xuân 2025" do Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các đơn vị đồng tổ chức đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội. Đây là dịp để ban tổ chức nhìn lại năm 2024 cũng như 8 năm đã qua với nhiều hành trình cứu trợ người nghèo ý nghĩa. Chương trình cũng là dịp tri ân các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động từ thiện an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

