Những sự kiện, lễ hội đặc sắc nhất kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 GĐXH - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.

Lịch nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ mấy ngày?

Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề xuất nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30-4 và 1-5 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Theo đó, công chức, viên chức, ngày làm việc 29-4 sẽ chuyển sang làm bù vào thứ bảy, ngày 4-5. Như vậy, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy, ngày 27-4 đến hết thứ tư, ngày 1-5.

Với 5 ngày nghỉ liên tục là khoảng thời gian để mỗi người vui chơi, tham gia các lễ hội để tái tạo năng lượng sau 4 tháng đầu năm 'cày quốc' liên tục. Vậy nghỉ lê 30/4 - 1/5 nên đi đâu chơi? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên và có chuyến đi cực kì ý nghĩa bên bạn bè và người thân.

Nghi Lễ 30/4 - 1/5 đi chơi ở đâu?

Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 đi chơi ở Hạ Long

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thành phố Hạ Long sẽ tổ chức 11 sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sản phẩm du lịch sôi động, hấp dẫn. Hoạt động này sẽ góp phần thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Hạ Long đặc sắc và độc đáo đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Carnaval Hạ Long

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động năm nay là chương trình Carnaval Hạ Long với chủ đề "Carnaval Hạ Long – Bừng sáng cùng Kỳ quan". Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh trên biển và bờ Vịnh Hạ Long. Sự kiện được cho là sẽ sử dụng yếu tố nghệ thuật nhạc kịch, kết hợp hài hòa với lịch sử, văn hóa để làm nổi bật vẻ đẹp Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long về đêm. Đồng thời, chương trình khai thác các yếu tố thiên nhiên như cát, nước, trời, đất, di sản Vịnh Hạ Long.

Đáng chú ý, "Carnaval Hạ Long – Bừng sáng cùng Kỳ quan" sẽ quy tụ ê-kíp sáng tạo, nghệ sĩ, nghệ nhân địa phương, đồng bào dân tộc, diễn viên chuyên nghiệp và các khách mời quốc tế, các đoàn nghệ thuật có mối quan hệ ngoại giao với TP Hạ Long. Ngoài ra, áp dụng công nghệ hiện đại như drone light show (biểu diễn máy bay không người lái với số lượng 1.600 – 2.300 chiếc), pháo hoa, 3D mapping, LED, hệ thống âm thanh ánh sáng công phu, hứa hẹn tạo nên khung cảnh độc đáo, ấn tượng và mang đến trải nghiệm mới lạ cho công chúng.

Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 đi chơi ở Ninh Bình

Từ ngày 26/4/2024 tới đây, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa chào mừng kỷ niệm 10 năm Di sản Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.

Tuần lễ văn hóa có hàng loạt sự kiện hứa hẹn thu hút đông đảo du khách gồm: Lễ Khánh thành Đàn Kính Thiên và Chương trình bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Tràng An (23/4/2024), Lễ hội Tràng An khai mạc chính thức Tuần lễ Văn hóa (26/4/2024), chương trình Đạp xe vì Môi trường (27/4/2024), chương trình giao lưu âm nhạc (27/4/2024 và 30/4/2024), May Show – Dệt chút vấn vương 1 & 2 (27/4 – 30/4/2024), giải chạy Marathon "Dấu ấn Di sản 2024" (28/4/2024), chương trình Văn nghệ và bắn pháo hoa chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm Di sản Tràng An (30/4/2024).

Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 đi chơi ở Hồ Chí Minh

Trong tháng 4-2024, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại khu tưởng niệm các vua Hùng (Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc, TP Thủ Đức). Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng người dân sẽ diễu hành rước lễ, dâng hương, dâng hoa lên Quốc tổ Hùng Vương theo nghi thức cổ truyền, dâng hương, dâng hoa Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh… Trong khuôn khổ lễ hội còn có các sự kiện như: Biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật vovinam, võ cổ truyền, hội thi gói, nấu bánh chưng, hội sách, sân chơi dân gian…và hội trại truyền thống "Tự hào nòi giống Tiên Rồng".

Lễ 30/4 -1/5 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là TP Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật trong thời gian 15 phút (từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút) vào đêm 30/4 để thu hút người dân và du khách đến vui chơi, giải trí trong dịp lễ. Thành phố còn tổ chức Ngày hội "Non sông thống nhất" với các hoạt động triển lãm, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… tại trung tâm TP Hồ Chí Minh và các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 đi chơi ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 2/4, Sở Du lịch tỉnh tổ chức họp báo công bố thông tin về chuỗi sự kiện nhằm tăng cường sản phẩm, dịch vụ du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, Sở Du lịch tỉnh sẽ phối hợp với Công ty TDG Group tổ chức chuỗi sự kiện "Ngày hội phố biển The Maris" với mục đích tổ chức sự kiện để tăng cường sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, được tổ chức tại Dự án The Maris Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu cụ thể trong hai ngày 27 – 28/4 với 12 cụm hoạt động bao gồm 30 hoạt động phong phú, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đối tượng.

Người dân và du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa du lịch đa sắc màu, với nhiều điều thú vị như: Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa Lân – Sư – Rồng; Triển lãm hình ảnh Vũng Tàu xưa và nay; thành tựu kinh tế – xã hội – du lịch của tỉnh và của thành phố Vũng Tàu; Không gian cắm trại và cinema ngoài trời. Sự kiện còn có hơn 25 gian hàng ẩm thực với gần 50 món tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam và quốc tế;…

Charm Fantasea 2024 sẽ được kéo dài trong 5 ngày với hàng chục hoạt động, vui chơi giải trí

Ngoài ra, Charm Group xác nhận thông tin Rapper Đen sẽ tham gia biểu diễn tại chương trình Charm Fantasea 2024 – mùa 3, được tổ chức tại Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cùng với nhiều hoạt động khác, chương trình sẽ mở cửa miễn phí phục vụ người dân, du khách dịp lễ 30/4 sắp tới.

Sự kiện hứa hẹn thu hút với hàng loạt các hoạt động vui chơi ở lễ hội biển, tận hưởng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với hàng loạt gian hàng ẩm thực đến từ các vùng miền.

Điểm nhấn của Charm Fantasea 2024 là nhạc hội Fantasea Show diễn ra vào 19h ngày 30/4, với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như: Đen, Mỹ Linh, Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Hoàng Hải, Phương Ly, Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD,… kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng sôi động.

Nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 vui chơi ở Tuyên Quang

Từ ngày 27/4 đến 2/5, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang năm 2024.

Lễ hội ánh sáng khinh khí cầu quốc tế kết hợp trình diễn các ban nhạc Disc Jockey (DJ). Sẽ có 22 khinh khí cầu do các phi công Anh, Australia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam điều khiển.

Lễ hội khinh khí cầu ở Tuyên Quang

Trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động như: trưng bày, giới thiệu và ra mắt sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang; giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh…

Năm du lịch Tuyên Quang 2024 là hoạt động khởi đầu chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch diễn ra trong năm 2024, nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư đến với địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Tuyên Quang.

