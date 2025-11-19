Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIV

Trao đổi với PV, ông Phan Khắc Lưu - Phó giám đốc CDC Ninh Bình cho biết, sau sáp nhập tính đến 15/10/2025, số người mới phát hiện nhiễm HIV/AIDS từ đầu năm 2025 là 70 người. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 4.186 người nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ cư trú tại Ninh Bình. Trong đó, 3.871 người đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở điều trị ARV trên địa bàn tỉnh, còn lại một số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khác trên toàn quốc.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 26 cơ sở điều trị ARV và 18 điểm cấp phát thuốc tại các trại giam, cơ sở cai nghiện và điểm cấp thuốc tại xã. Tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV là 3.871 người, trong đó có 3.820 người lớn và 51 trẻ em.

Cụ thể, 3.338 bệnh nhân điều trị tại cơ sở và 533 bệnh nhân nhận thuốc tại các điểm cấp phát. Các cơ sở điều trị duy trì hoạt động tư vấn, theo dõi tuân thủ điều trị và hỗ trợ người bệnh tham gia khám, chữa bệnh qua BHYT. Tỉ lệ bệnh nhân có thẻ BHYT đạt 99,4% (3.601/3.622), không bao gồm các trường hợp đang điều trị trong trại giam và trại tạm giam.