Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIV

Thứ tư, 13:52 19/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 1.

Một ngày làm việc mới bắt đầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình. Giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm, nơi đây chuẩn bị tiếp đón những bệnh nhân HIV trong tỉnh tìm đến để khám, nhận thuốc và làm xét nghiệm định kỳ.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 2.

Trước khi bước vào phòng khám, bệnh nhân dễ dàng nhận ra bảng hiệu quen thuộc, nơi họ đã gắn bó trong suốt hành trình điều trị ARV. Ngay từ sáng sớm, nhiều bệnh nhân đã có mặt trước cửa phòng khám để chờ đến lượt.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 3.

Bước vào bên trong, khu vực tiếp đón là nơi đầu tiên bệnh nhân dừng lại để làm thủ tục, được hướng dẫn và bảo đảm quyền riêng tư.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 4.

Tại phòng khám, mỗi cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân là một bước giúp họ giữ vững sức khỏe và tinh thần. Song song với khám bệnh, tư vấn đóng vai trò then chốt giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị, vượt qua mặc cảm và ổn định tâm lý.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 5.

Ngoài việc khám trực tiếp và cấp phát thuốc ARV tại phòng khám, các bác sĩ còn duy trì việc tư vấn thường xuyên qua điện thoại. Họ nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, không bỏ liều, giải đáp kịp thời các thắc mắc về tác dụng phụ và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Những cuộc gọi nhỏ ấy, dù ngắn, nhưng là cầu nối quan trọng, giúp bệnh nhân yên tâm tuân thủ điều trị và giữ vững niềm tin vào hành trình sống khỏe cùng ARV.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 6.

Để đánh giá hiệu quả điều trị, bệnh nhân được lấy máu định kỳ kiểm tra tải lượng virus HIV và chỉ số CD4. Tại đây, các kỹ thuật viên lấy mẫu máu tĩnh mạch, bảo đảm an toàn và đúng quy trình chuyên môn.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 7.

Kỹ thuật viên Huyền Trang chia sẻ với PV: "Mới vào làm được nửa năm thôi, nhưng mỗi ngày với tôi đều là một trải nghiệm rất khác. Lúc đầu thật sự áp lực, vì đây là lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối và liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Nhưng càng làm, tôi càng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu bệnh phẩm là một con người, một bệnh nhân đang hy vọng vào kết quả xét nghiệm để tiếp tục điều trị. Điều đó khiến tôi cố gắng hơn, cẩn thận hơn từng thao tác. Tôi chỉ mong mình làm tốt để góp phần nhỏ giúp họ yên tâm sống khỏe".

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 8.

Ngay sau khi lấy, mẫu được chuyển vào khu xử lý, bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác của xét nghiệm.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 9.

Trong phòng máy, thiết bị xét nghiệm tải lượng virus hoạt động liên tục, trả kết quả cho bác sĩ theo dõi từng bệnh nhân. Theo các kỹ thuật viên ở đây cho biết, mỗi kết quả xét nghiệm đều được phân tích kỹ lưỡng trước khi chuyển tới phòng khám để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị ARV.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 10.

Tại kho thuốc ARV - nơi giữ gìn sự sống - những hộp thuốc xếp thẳng hàng, không hào nhoáng nhưng bền bỉ. Đây là “lá chắn” giúp người nhiễm sống khỏe suốt đời.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 11.

Ở các phòng khám chuyên điều trị HIV, thuốc ARV được cấp phát thường xuyên tại các cơ sở y tế điều trị HIV, bảo đảm bệnh nhân nhận thuốc đúng hẹn để duy trì phác đồ và giữ tải lượng virus ở mức không phát hiện.

Hành trình thầm lặng của những người giữ lửa cho bệnh nhân HIV - Ảnh 12.

Một bệnh nhân rời phòng khám lúc gần trưa khi ánh nắng rọi lên bậc cửa. Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng như bước ra khỏi những năm tháng nặng nề của quá khứ.

Trao đổi với PV, ông Phan Khắc Lưu - Phó giám đốc CDC Ninh Bình cho biết, sau sáp nhập tính đến 15/10/2025, số người mới phát hiện nhiễm HIV/AIDS từ đầu năm 2025 là 70 người. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 4.186 người nhiễm HIV/AIDS có địa chỉ cư trú tại Ninh Bình. Trong đó, 3.871 người đang được quản lý và điều trị tại các cơ sở điều trị ARV trên địa bàn tỉnh, còn lại một số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khác trên toàn quốc.

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có 26 cơ sở điều trị ARV và 18 điểm cấp phát thuốc tại các trại giam, cơ sở cai nghiện và điểm cấp thuốc tại xã. Tổng số bệnh nhân đang điều trị ARV là 3.871 người, trong đó có 3.820 người lớn và 51 trẻ em.

Cụ thể, 3.338 bệnh nhân điều trị tại cơ sở và 533 bệnh nhân nhận thuốc tại các điểm cấp phát. Các cơ sở điều trị duy trì hoạt động tư vấn, theo dõi tuân thủ điều trị và hỗ trợ người bệnh tham gia khám, chữa bệnh qua BHYT. Tỉ lệ bệnh nhân có thẻ BHYT đạt 99,4% (3.601/3.622), không bao gồm các trường hợp đang điều trị trong trại giam và trại tạm giam.

Video cuộc sống và điều trị HIV ở Ninh Bình:

Nhật Tân
