Hành trình trốn chạy 34 năm của kẻ sát nhân

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người" đối với bị cáo Mạc Văn Phát (SN 1970, trú tại, thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Đây là đối tượng đã dùng súng bắn nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn 34 năm trước.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 10/8/1990, tại khu vực đường chân bãi thải mỏ than Đèo Nai (thuộc tổ 74, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả- nay là TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), do mâu thuẫn trong việc bị thu quang gánh than và lấy than, Mạc Văn Phát đã có hành vi dùng súng K50 (báng súng bằng gỗ) bắn anh Tô Văn Châu 1 phát trúng vào vùng ngực và bắn anh Tô Ngọc 1 phát trúng vào chân phải.

Bị cáo Mạc Văn Phát tại phiên tòa xét xử.

Hậu quả anh Tô Văn Châu tử vong, anh Tô Ngọc bị thương ở chân phải. Sau khi gây án, Phát bỏ trốn 34 năm và đến ngày 25/7/2024, đối tượng này bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Mạc Văn Phát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Phát 20 năm tù về tội "Giết người" theo quy định tại các điểm d, g khoản 1 Điều 101 Bộ luật Hình sự năm 1985, sửa đổi bổ sung năm 1989.

