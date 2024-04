Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Những cơn đau làm chậm bước tiến của phụ nữ

Chị Mai Liên (34 tuổi), trưởng phòng ở một công ty đa quốc gia tâm sự, công việc áp lực khiến chị thường xuyên đau đầu do stress. Chưa kể, mỗi đợt giao mùa lại đau mỏi toàn thân do cảm cúm. Song chưa bao giờ người phụ nữ này xin nghỉ, mà luôn lựa chọn đè nén cơn đau dấm dứt khắp cơ thể, để ưu tiên dành ngày nghỉ phép cho những lúc nhà có việc hay con ốm bệnh.

Có thể nói, đằng sau mỗi người phụ nữ thành công như chị Liên luôn gắn liền với những áp lực và cơn đau thường trực, ngăn họ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống và thành quả xứng đáng từ sự nghiệp. Mỗi khi đau ốm, phụ nữ luôn thiếu thời gian để nghỉ ngơi và lựa chọn âm thầm chịu đựng. Bởi ngoài "giỏi việc xã hội", họ còn phải dành hơn 3 giờ mỗi ngày để "đảm đang việc nhà", theo World Bank.

Thiếu thời gian nghỉ ngơi, nhiều phụ nữ lựa chọn âm thầm chịu đựng những cơn đau.

Các số liệu gần đây cho thấy, vị thế phụ nữ Việt ngày càng được nâng cao, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp với tỷ lệ nữ lãnh đạo cấp cao hiện chiếm 34%, nữ làm chủ doanh nghiệp chiếm 24%, nữ đầu tư vào các quỹ mở đạt đến 52%... Song để làm tròn vai người phụ nữ hoàn hảo của cả gia đình lẫn xã hội, nỗ lực bỏ ra của các "nữ siêu nhân" luôn nhiều gấp bội.

Mỗi ngày trên thế giới, 34% trong số 79.000 phụ nữ ở 143 quốc gia cũng trải qua những cơn đau khó chịu như vậy, theo Statista 2022. Nghiên cứu ở 52 nước còn cho thấy, nữ giới đau thường xuyên hơn với mức độ cao hơn nam giới. Dù khó tránh khỏi lúc đau ốm, song Hapacol tin rằng, cách phụ nữ đối mặt sẽ thay đổi chất lượng sống để tự tin làm chủ sự nghiệp.

Giải quyết nhanh cơn đau để tự tin làm chủ cuộc sống

Thay vì mang theo cơ thể đầy mệt mỏi để lao vào công việc, phụ nữ nên nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa với thực phẩm lành mạnh, thiền tập hoặc yoga chăm sóc cơn đau… và trên hết, nhường cho chồng con "quyền được làm việc nhà".

Để chăm sóc cơn đau, phụ nữ có thể lựa chọn các loại thuốc giảm đau không kê đơn. Trong đó, paracetamol là thành phần thuốc được khuyên dùng đầu tiên để giảm đau hiệu quả và nhanh chóng. Đối với hầu hết phụ nữ, paracetamol còn là lựa chọn giảm đau tốt nhất khi mang thai, cho con bú và phụ nữ lớn tuổi khi dùng đúng liều.

Hapacol 650 giải quyết nhanh con đau, giúp phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống

Trong túi xách của nhiều nữ giới hiện đại thời nay thường có Hapacol 650 để dứt điểm cơn đau, nhanh chóng quay trở lại công việc và tận hưởng cuộc sống. Phụ nữ Việt vốn quen thuộc với thương hiệu thuốc hạ sốt "quốc dân" Hapacol 250 khi chăm sóc con nhỏ, nên càng tin tưởng lựa chọn thuốc giảm đau Hapacol 650 cho người trưởng thành làm bạn đồng hành trong cuộc sống.

Phụ nữ sống hết mình chứ đừng quên mất mình. Thay vì chịu đựng ngoài giới hạn, chủ động làm dịu cơn đau bằng Hapacol 650 cũng là cách để bạn chăm sóc cơ thể, yêu thương bản thân nhiều hơn, dành tâm sức theo đuổi sự nghiệp và tự tin làm chủ cuộc sống.

Hapacol 650 là viên uống đầu tiên chứa hàm lượng 650mg paracetamol phù hợp với trường cân nặng 43-65kg phổ biến của người Việt. Thuốc điều trị các triệu chứng đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau do viêm khớp, đau sau tiêm ngừa hay nhổ răng… Bạn lưu ý khoảng cách giữa 2 lần uống phải hơn 4 giờ, không uống quá 6 viên mỗi ngày.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đâu là ranh giới giữa cơn đau có thể dùng thuốc không kê đơn và thuốc kê đơn. Đau đớn là cách cơ thể gửi cảnh báo đến não rằng có điều gì đó không ổn, cần nghỉ ngơi hoặc điều trị. Nếu cơn đau dữ dội trong thời gian ngắn, đau dai dẳng trong thời gian dài, đau ở vị trí nghi ngờ bất thường…, cần đi thăm khám y tế.

PV