Hatchback điện giá 157 triệu đồng sắp bán ở Việt Nam thiết kế trang nhã, hai túi khí, chạy 220 km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH chị em dễ mê mẩn

Thứ bảy, 10:29 14/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Hatchback điện bản 5 cửa sắp được bán tại thị trường Việt Nam, liệu giá bán có hấp dẫn như tại quê nhà?

NEW Mini EV được công bố trên website chính thức của hãng. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi thông tin mẫu xe điện Mini EV bất ngờ biến mất khỏi website chính thức lan truyền, Wuling Việt Nam đã nhanh chóng có động thái mới.

Cụ thể, trên trang chủ của hãng, hình ảnh phiên bản Wuling Mini EV mới đã được cập nhật kèm dòng chữ “Coming Soon” (Sắp ra mắt), cho thấy doanh nghiệp đang chuẩn bị đưa phiên bản nâng cấp của mẫu xe này trở lại thị trường sau một thời gian kinh doanh bản cũ.

Theo hình ảnh hiển thị trên website, Wuling Mini EV thế hệ mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mềm mại và bo tròn hơn so với kiểu dáng vuông vức trước đây. Xe được trang bị cụm đèn định vị ban ngày LED cùng đèn hậu LED hiệu ứng 3D, tạo điểm nhấn hiện đại cho ngoại thất.

Kích thước tổng thể của xe cũng được điều chỉnh với các thông số dài x rộng x cao lần lượt 3.256 x 1.510 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.190 mm. So với thế hệ trước, mẫu xe mới dài hơn 192 mm và trục cơ sở tăng thêm 180 mm, hứa hẹn cải thiện không gian nội thất.

Về hệ truyền động, Wuling Mini EV mới sử dụng mô-tơ điện có công suất 40 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 16,2 kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 205 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC. Thông số này cao hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn trước đây.

Bên trong khoang cabin, xe được bổ sung màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt sau vô-lăng. Các trang bị an toàn dự kiến gồm túi khí đôi, camera lùi và hệ thống cân bằng điện tử (ESC).

Tại thị trường Việt Nam, Wuling Mini EV từng được kỳ vọng sẽ mở ra phân khúc xe điện cỡ nhỏ khi ra mắt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của VinFast VF 3 không lâu sau đó đã tạo áp lực cạnh tranh đáng kể, khiến mẫu xe này dần giảm sức hút.

Khoang nội thất hiện đại, hứa hẹn sẽ khiến nhiều chị em Việt "thích mê".

Với phiên bản mới, Wuling kỳ vọng cải thiện sức cạnh tranh nhờ thiết kế, kích thước và trang bị được nâng cấp. Dù vậy, mẫu xe vẫn phải đối mặt với thách thức liên quan đến hạ tầng sạc công cộng. Giá bán chính thức của phiên bản mới hiện chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ chịu tác động từ những nâng cấp về kích thước và trang bị.

Giá hatchback điện Wuling Mini EV 5 cửa

Tại Trung Quốc, mẫu Wuling Mini EV 5 cửa này được bán với với 3 cấu hình: Advanced giá 44.800 nhân dân tệ (6.200 USD, hay 157 triệu đồng), Premium giá 49.800 nhân dân tệ (6.900 USD, hay 176 triệu đồng) và Premium+ giá 50.800 nhân dân tệ (7.000 USD, 178,5 triệu đồng).

Nếu trong thời gian tới, mẫu hatchback này được bán tại Việt Nam với giá trên dưới 300 triệu hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Song, việc chọn mua Mini EV 5 cửa này cũng khiến một bộ phận khách hàng băn khoăn dù sở hữu thiết kế đẹp, công nghệ hiện đại.

Nguyên nhân do hãng chưa phủ sóng hệ thống trạm sạc, vì vậy khách hàng chỉ có thể sạc tại nhà hoặc các điểm sạc do bên thứ 3 cung cấp. Ngoài ra, yếu tố liên quan đến thương hiệu cũng được quan tâm. Có thể thấy, Wuling đã "chào sân" thị trường Việt Nam 3 năm song vẫn còn lạ lẫm so với các thương hiệu khác như Hyundai i10, Kia Morning,... đặc biệt là xuất xứ từ Trung Quốc cũng khiến nhiều khách hàng có tâm lí e dè.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.

