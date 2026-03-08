Hatchback hạng A giá 185 triệu đồng của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH phù hợp với người chưa giàu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hatchback hạng A của Toyota 4 phiên bản tùy chọn, thiết kế thể thao, 6 túi khí an toàn

Toyota Glanza 2025 với giá bán quy đổi thấp nhất là 185 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Liên doanh Toyota Kirloskar Motor – hợp tác giữa Toyota Motor Corporation và Kirloskar Group – vừa chính thức ra mắt mẫu hatchback Toyota Glanza 2025 tại thị trường Ấn Độ.

Toyota Glanza sở hữu diện mạo được làm mới với lưới tản nhiệt cỡ lớn họa tiết tổ ong viền chrome, cụm đèn pha LED tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày, mâm hợp kim 16 inch đa chấu cùng thân xe thiết kế theo hướng khí động học.

Kích thước tổng thể 3.990 x 1.745 x 1.500 mm giúp xe linh hoạt khi vận hành trong điều kiện giao thông đông đúc – yếu tố quan trọng tại các đô thị lớn ở Ấn Độ.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ xăng 1.2L Dual Jet Dual VVT, cho công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 22,5 km/lít.

Khoang cabin được phối hai tông màu đen – be, kết hợp vật liệu mềm và các chi tiết ốp kim loại tạo cảm giác hiện đại. Xe trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, vô-lăng bọc da tích hợp phím chức năng, ghế bọc da và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau.

Không gian hàng ghế thứ hai được đánh giá rộng rãi, phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình nhỏ.

Glanza được trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản. Ảnh: Tổng hợp

Điểm nổi bật của Glanza là việc trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản – yếu tố còn khá hiếm trong phân khúc hatchback hạng A tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera lùi và cảm biến áp suất lốp, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho người lái và hành khách.

Giá hatchback hạng A Toyota Glanza

Toyota Glanza được phân phối với 4 cấu hình gồm. Cụ thể, giá bán quy đổi với bản E: khoảng 183 triệu đồn, S: khoảng 199 triệu đồng, G: khoảng 225 triệu đồng và V: khoảng 265 triệu đồng

Trong tầm giá này, Glanza cạnh tranh trực tiếp với các mẫu hatchback phổ thông như Hyundai Grand i10 và Kia Morning. Thậm chí, mức giá khởi điểm của xe còn thấp hơn một số mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH 350i, nhưng mang lại không gian sử dụng, trang bị an toàn và tiện nghi của một chiếc ô tô.

Với thiết kế hiện đại, trang bị an toàn nổi bật, mức tiêu hao nhiên liệu thấp cùng uy tín thương hiệu Toyota, Glanza 2025 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng mua xe lần đầu hoặc những người cần một phương tiện đô thị nhỏ gọn, kinh tế tại thị trường Ấn Độ.

Ô tô điện giá rẻ ở Việt Nam: Chỉ từ 197 triệu đồng, trang bị sang, xịn vượt tầm giá

Ô tô điện Wuling Hongguang Mini EV: 197 - 231 triệu đồng

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV không còn là mẫu xe quá xa lạ với người Việt. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này lần đầu được đơn vị phân phối TMT Motors giới thiệu đến người dùng trong nước vào tháng 6.2023, với mức giá từ 239 - 279 triệu đồng.

Tuy nhiên dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, thương hiệu Trung Quốc buộc phải nhiều lần điều chỉnh giá bán cho Mini EV. Hiện tại, mẫu xe điện Trung Quốc có mức niêm yết cho 2 phiên bản lần lượt 197 triệu đồng và 231 triệu đồng. Là mẫu ô tô rẻ nhất thị trường.

Ô tô điện VinFast VF 3: 299 triệu đồng

VinFast VF 3

Không lâu sau sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV, tháng 5.2024, thị trường ô tô Việt Nam chào đón thêm một mẫu xe khác cũng thuộc phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ là VinFast VF 3. Thời điểm ra mắt, mẫu xe thương hiệu Việt này được phân phối 2 tùy chọn có giá dao động từ 235 - 315 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, VF 3 chỉ còn phiên bản duy nhất bán kèm pin, giá 299 triệu đồng.

Ô tô điện Bestune Xiaoma: 199 triệu đồng

Bestune Xiaoma là mẫu xe siêu nhỏ mới nhất được mở bán trong nước

Ngoài 2 cái tên kể trên, thị trường ô tô Việt trong năm 2025 vừa chào đón thêm một mẫu ô tô cỡ siêu nhỏ khác có tên gọi Bestune Xiaoma. "Tân binh" từ Trung Quốc cũng có kết cấu 2 cửa và 4 chỗ ngồi. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt 3.000 x 1.510 x 1.630 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 1.953 mm; định vị nằm giữa Wuling Hongguang Mini EV và VinFast VF 3.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma mở bán một phiên bản với giá khá dễ tiếp cận, ở mức 199 triệu đồng. Dù vậy, xe trang bị tính năng không thua kém những mẫu mã cùng phân khúc.

Ô tô điện Baojun Yep: 260 triệu đồng

Baojun Yep

Đây là mẫu xe thuộc thương hiệu Baojun, được phát triển và phân phối bởi liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling).

Baojun Yep có giá từ 260 đến 280 triệu đồng.



