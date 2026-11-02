Hé lộ điều ít biết về quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra sáng 1/11, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đã giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 240 điểm.

Anh Đức gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, sự chắc chắn và khả năng xử lý linh hoạt ở các phần thi. Nam sinh thể hiện vốn hiểu biết phong phú về lịch sử, văn học, các vấn đề xã hội, cùng khả năng tính toán và tiếng Anh tốt.

Tại phần thi Về đích, dù đang dẫn đầu, Anh Đức vẫn quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Câu trả lời chính xác giúp em ghi thêm 40 điểm, nâng tổng điểm lên 240 và giành chức vô địch.

Đoàn Lê Anh Đức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026. Ảnh: VTV

Chia sẻ trên VTC News, Anh Đức cho biết em rất vui và xúc động khi nhìn lại hành trình đã qua. Theo nam sinh, thành quả hôm nay đến từ sự nỗ lực của bản thân trong nhiều năm, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và thầy cô.

Theo Anh Đức một trong những yếu tố giúp em xây dựng vốn kiến thức rộng là thói quen đọc và tìm hiểu thông tin mỗi ngày. "Em thường xuyên đọc Wikipedia, sách báo, đồng thời chú trọng học chắc những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa", Anh Đức nói.

Theo Báo Lao động, trước khi bước vào trận chung kết năm, Anh Đức từng về nhì cuộc thi tuần với 230 điểm, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ suất dành cho thí sinh nhì tuần có điểm cao nhất. Sau đó, Anh Đức giành chiến thắng ở cuộc thi tháng với 330 điểm.

Tại cuộc thi quý IV, Anh Đức khởi đầu ở vị trí cuối cùng nhưng nhanh chóng vươn lên sau khi giải đúng chướng ngại vật "Đông A". Cuộc đua chỉ được định đoạt ở những câu hỏi cuối, khi nam sinh giành chiến thắng với 220 điểm và trở thành người cuối cùng góp mặt tại chung kết năm.

Chiến thắng của Anh Đức còn giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch chương trình trong hai năm liên tiếp.

Đoàn Lê Anh Đức - Nhà leo núi xuất sắc nhất Quý 4 đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội. Ảnh: Ban Tổ chức

Được biết, Anh Đức là thí sinh duy nhất theo học chuyên Sử trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Đức không chỉ tập trung vào môn học chuyên mà còn chủ động tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau. Em đặc biệt yêu thích lịch sử, văn học và các vấn đề thuộc khoa học xã hội.

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất, Anh Đức từng chia sẻ bản thân đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm. Tình yêu với chương trình bắt đầu từ khi nam sinh học lớp 6, sau khi theo dõi trận Chung kết năm thứ 20. Từ đó, Đức dành thời gian tìm hiểu các dạng câu hỏi, xem lại những trận thi đấu cũ, tham gia các sân chơi mô phỏng Olympia và rèn luyện phản xạ.

Trong quá trình chuẩn bị, nam sinh vẫn chú trọng việc học trên lớp, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và kết nối kiến thức ở trường với những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực của Olympia. Đức có thói quen tự đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ hiểu bài, đồng thời lưu lại những thông tin thú vị trong quá trình đọc và tìm hiểu.

Khi lên THPT, em tiếp tục rèn luyện những kỹ năng cần thiết như thao tác bàn phím, sử dụng chuột và đọc đề nhanh. Đây là những kỹ năng tưởng chừng nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc thi đòi hỏi tốc độ phản ứng và khả năng giành quyền trả lời.

Trong học tập hằng ngày, nam sinh luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập được giao, tích cực phát biểu và tham gia xây dựng bài trong các giờ học.

Tình yêu dành cho lịch sử không chỉ thể hiện qua môn học chuyên mà còn hiện diện trong những sở thích thường ngày của Anh Đức. Nam sinh đặc biệt yêu thích văn chương, thơ ca cách mạng và âm nhạc truyền thống. Đức có thể hát quốc ca của 136 quốc gia trên thế giới và nhiều làn điệu dân ca ví, giặm.

Những sở thích ấy phần nào cho thấy sự phong phú trong đời sống tinh thần của nhà vô địch Olympia 2026, người dành tình yêu đặc biệt cho lịch sử, văn chương và âm nhạc.

Với chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức nhận phần thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Thí sinh giành giải Nhì nhận 200 triệu đồng, hai thí sinh đồng giải Ba nhận 100 triệu đồng mỗi người.