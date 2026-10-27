Nam sinh vào chung kết Olympia: Thuộc quốc ca 135 nước, đỗ 4 trường chuyên

Đoàn Lê Anh Đức khiến trường quay bất ngờ với “sở trường” hát quốc ca của 135 quốc gia. (Nguồn: VTV3)

Đoàn Lê Anh Đức, học sinh lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, là thí sinh cuối cùng góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sau màn tranh tài nghẹt thở ở cuộc thi quý IV. Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật, nam sinh còn khiến nhiều người bất ngờ khi có thể nhớ và hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới.

Màn bứt phá ở phút quyết định

Trong cuộc thi quý IV phát sóng ngày 25/10, Anh Đức đối đầu ba thí sinh Cao Minh Phúc (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đoàn Trung Dũng (Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) và Phạm Đặng Thanh Bình (Trường THPT Võ Minh Đức, TP.HCM).

Nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức, nam sinh mang điểm cầu truyền hình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 về Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Bước vào cuộc thi, nam sinh trường Ams không tạo được khoảng cách điểm số quá lớn ở phần Khởi động. Sau lượt thi chung, Anh Đức có 40 điểm, tạm đứng cuối đoàn leo núi, trong khi Minh Phúc dẫn đầu với 65 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Ngay sau khi MC đọc câu hỏi của hàng ngang đầu tiên, Anh Đức nhanh chóng bấm chuông, đưa ra đáp án chính xác “Đông A” khi các dữ kiện còn chưa được mở ra nhiều. Câu trả lời táo bạo giúp nam sinh vươn lên dẫn đầu với 100 điểm.

Tại phần Tăng tốc, Anh Đức tiếp tục duy trì lợi thế, nâng tổng điểm lên 140. Tuy nhiên, phần thi Về đích mới thực sự đẩy cuộc đua vào thế giằng co.

Sau lượt thi của Anh Đức, Đoàn Trung Dũng tận dụng tốt các câu hỏi để vươn lên dẫn đầu với 170 điểm. Anh Đức có cùng số điểm này sau lượt thi của Trung Dũng, khiến cục diện trận đấu trở nên khó đoán.

Cơ hội cuối cùng thuộc về lượt thi của Thanh Bình. Trong tình thế buộc phải tận dụng từng câu hỏi, Anh Đức liên tiếp giành điểm từ phần thi của đối thủ. Những câu trả lời quyết định giúp nam sinh trường Ams khép lại cuộc thi với 220 điểm, giành vòng nguyệt quế quý IV và tấm vé cuối cùng vào chung kết năm.

Anh Đức là một trong bốn thí sinh bước vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Chiến thắng không chỉ cho thấy khả năng xử lý câu hỏi nhanh mà còn thể hiện sự kiên trì của Anh Đức trong cuộc đua có nhiều biến động. Từ vị trí cuối bảng sau Khởi động, nam sinh từng bước vươn lên và tận dụng cơ hội ở thời điểm quyết định.

Chiến thắng của Anh Đức đưa Hà Nội trở thành một trong bốn địa phương có điểm cầu truyền hình tại chung kết năm, đồng thời giúp Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cầu truyền hình năm thứ hai liên tiếp.

Đỗ 4 trường chuyên, có thể hát quốc ca 135 nước

Trước khi trở thành gương mặt gây chú ý tại Olympia, Anh Đức có thành tích đáng kể trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Khi học lớp 9A5, Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội, nam sinh trúng tuyển vào bốn trường chuyên: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ; Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), với môn Lịch sử; và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), với môn tiếng Nga.

Ngoài ra, em còn đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Chu Văn An, nay là Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Với môn Lịch sử, Anh Đức từng giành giải Nhất cấp quận và giải Khuyến khích cấp thành phố.

Thế mạnh của nam sinh nằm ở các môn khoa học xã hội, đặc biệt là Lịch sử. Đây cũng là môn chuyên mà em đang theo học tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đoàn Lê Anh Đức cùng cô giáo Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sử 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (giữa) và các bạn.

Điều Anh Đức trở nên khác biệt không chỉ nằm ở bảng thành tích học tập, mà còn có sở thích hiếm gặp: tìm hiểu, ghi nhớ và hát quốc ca của 135 quốc gia trên thế giới.

Tại trường quay Olympia, em từng thể hiện những đoạn quốc ca của Cuba, Angola, Sri Lanka và Maldives. Khả năng ghi nhớ những giai điệu đến từ nhiều quốc gia khiến bạn bè và thầy cô không khỏi ấn tượng.

Bên cạnh âm nhạc, Anh Đức còn dành tình yêu đặc biệt cho văn chương, nhất là thơ ca cách mạng. Nam sinh cũng rất yêu nhạc cách mạng, chủ động nói chuyện về thơ ca và hát cho cả lớp nghe.

Từ khán giả Olympia đến người tranh vòng nguyệt quế chung kết

Tình yêu với Olympia của Anh Đức bắt đầu từ những năm học nhỏ. Chàng trai kể em và bà ngoại đều là những người yêu thích chương trình. Sau lần cùng gia đình xem trận chung kết năm thứ 20, em nuôi ước mơ được một lần bước lên sân khấu tranh tài.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, từ năm 2023, Anh Đức bắt đầu tham gia các trận đấu mô phỏng Olympia và những sân chơi tương tự trên mạng. Em dành thời gian xem lại các chương trình cũ, tìm hiểu dạng câu hỏi và rèn phản xạ.

Khi lên THPT, nam sinh tiếp tục luyện kỹ năng đọc đề nhanh, bấm chuột và xử lý câu hỏi trong thời gian giới hạn. Tại cuộc thi Olympia cấp trường, em từng giành chiến thắng, tạo tiền đề cho quá trình chuẩn bị ở sân chơi truyền hình.

Trong hành trình tại Olympia năm thứ 26, Anh Đức từng về nhì ở cuộc thi tuần với 230 điểm, trước khi bứt phá giành 330 điểm ở cuộc thi tháng để bước vào trận quý IV.

Nam sinh cho biết bản thân yêu thích nhất phần thi Vượt chướng ngại vật vì có thể phát huy khả năng đọc nhiều, liên kết thông tin và tìm ra từ khóa. Ngược lại, những câu hỏi liên quan đến Toán vẫn là điểm yếu mà em cần cải thiện.

Anh Đức chơi thể thao sau những giờ học căng thẳng.

Sau khi giành vé vào chung kết, Anh Đức xác định sẽ tiếp tục củng cố kiến thức ở các môn, cập nhật thông tin thời sự và rèn kỹ năng bấm chuột. Do là thí sinh cuối cùng được xác định, em có ít thời gian chuẩn bị hơn ba đối thủ còn lại. Dù vậy, nam sinh cho rằng điều quan trọng là giữ được tâm lý ổn định, phát huy thế mạnh và không để những hạn chế ảnh hưởng đến phần thi.

“Đã bước vào trận chung kết, mục tiêu của ai hẳn cũng sẽ là chức vô địch. Em sẽ cố gắng giữ tinh thần như ở các trận thi trước và quyết tâm thi đấu hết mình để không hối tiếc”, Anh Đức chia sẻ.

Ngày 1/11 tới, nam sinh trường Ams sẽ cùng ba nhà leo núi xuất sắc khác bước vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026, nơi bản lĩnh, kiến thức và tốc độ phản xạ sẽ tiếp tục quyết định chủ nhân vòng nguyệt quế.