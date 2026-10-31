Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh thực hiện quy định về học phí đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc rà soát việc xác định mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bảo đảm việc xác định, điều chỉnh mức học phí đúng nguyên tắc, căn cứ, thẩm quyền và quy định của pháp luật; hạn chế việc điều chỉnh tăng học phí ở mức cao, đột ngột; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận giáo dục đại học của người học.

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Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của pháp luật; riêng việc xác định mức học phí tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ về học phí theo điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đối với các chương trình đào tạo đạt mức kiểm định chất lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự quyết định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế-kỹ thuật hoặc định mức chi phí của từng ngành, nghề đào tạo do cơ sở giáo dục ban hành theo quy định.

Đối với cơ sở giáo dục đại học dân lập, tư thục, thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP; việc xác định, điều chỉnh mức học phí thực hiện theo đúng phạm vi, điều kiện và mức tăng theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học chủ động rà soát cơ cấu nguồn thu, chi phí đào tạo và hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính; thực hành tiết kiệm, tiết giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng tài sản, nguồn lực; tăng cường khai thác các nguồn thu hợp pháp ngoài học phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, tránh phụ thuộc quá mức vào nguồn thu học phí.

Các trường thực hiện đúng quy định về cơ chế thu học phí tại Điều 12 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP; trong đó học phí được thu định kỳ hằng tháng, trường hợp người học tự nguyện có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục đại học, học phí được thu tối đa 10 tháng/năm theo quy định tại khoản 1 Điều 12.

Trường hợp thu học phí theo tín chỉ, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học theo quy định tại khoản 3 Điều 12. Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô-đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP; bảo đảm phương pháp tính đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ người học đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và giám sát chính sách học phí, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc thu học phí phải bảo đảm thực hiện đúng mức, lộ trình đã công bố và các cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh mức thu, không đặt ra các khoản thu không đúng quy định hoặc thiếu minh bạch trong quá trình tổ chức thu học phí. Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí đúng quy định của pháp luật; chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các khoản thu không đúng quy định, giải trình các khoản thu và học phí khi có yêu cầu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách học phí tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy định./.