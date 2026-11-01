Tạm đình chỉ giáo viên để xác minh vụ nam sinh bị đánh thủng màng nhĩ

Ngày 1/11, bà Đặng Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xác nhận, vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo B.T.T.Đ, giáo viên môn Toán, nhằm phục vụ quá trình xác minh vụ việc nam sinh L.Đ.N. (15 tuổi, học lớp 10) bị bạn cùng lớp đánh gây thủng màng nhĩ.

Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ trong giờ học. Ảnh chụp màn hình.

Theo quyết định, cô Đ. bị tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 10 ngày. Trong thời gian này, giáo viên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ những nội dung của vụ việc.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vừa báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về sự việc xảy ra tại lớp 10D.

Theo báo cáo, khoảng 10h15 ngày 29/10, trong tiết học môn Toán do cô B.T.T.Đ. giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh bạn L.Đ.N.. Toàn bộ diễn biến được camera giám sát trong lớp ghi lại.

Sau sự việc, video từ camera được trích xuất và phát tán ra bên ngoài. Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc phát tán hình ảnh có liên quan đến cô giáo N.T.Q.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng dữ liệu camera.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban giám hiệu làm việc với hai giáo viên để nghe báo cáo, tường trình và xác minh các nội dung liên quan. Nhà trường cũng mời phụ huynh của hai học sinh đến làm việc, với sự tham gia của cán bộ Công an phường Thành Sen.

Tại buổi làm việc, hai gia đình thống nhất tự thỏa thuận giải quyết sự việc. Sau đó, gia đình đưa em N. đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, có hai giáo viên đi cùng. Kết quả thăm khám xác định nam sinh bị thủng màng nhĩ trái và phải nhập viện điều trị.

Liên quan vụ việc, Công an phường Thành Sen cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.