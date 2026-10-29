Bộ GD&ĐT: Nhiều địa phương có thể không tổ chức thi tuyển lớp 10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi.

Nhiều địa phương có thể lựa chọn xét tuyển học bạ

Trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News về những điểm mới của dự thảo, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết quy chế kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời cụ thể hóa một số nội dung trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Tài, việc sử dụng tên gọi “tiếp nhận học sinh đầu cấp” thể hiện định hướng bảo đảm điều kiện để đón nhận học sinh trong độ tuổi đi học, đồng thời giảm những áp lực không cần thiết từ các kỳ thi.

Đối với giáo dục trung học phổ thông, ông Tài cho biết tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 trong một năm qua đã tăng từ 75% lên trên 80%. Hiện, có những tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Bộ GD&ĐT lý giải, việc giảm số môn thi xuống còn 2 môn giúp giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện... (Ảnh minh họa)

Tỷ lệ học sinh được tiếp tục học lớp 10 sẽ còn tăng trong thời gian tới nhằm tiến tới mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Khi đó, nhiều địa phương có thể lựa chọn xét tuyển học bạ thay vì tổ chức thi tuyển.

Đối với những trường hợp vẫn phải tổ chức thi tuyển, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất giảm số môn thi tuyển sinh lớp 10 xuống còn 2 môn Toán và Ngữ văn, thay vì 3 môn như quy định hiện hành.

Ông Thái Văn Tài

Quá trình đánh giá, rà soát cho thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm. Nhiều tỉnh sẽ không tổ chức thi tuyển. Đây là xu hướng trong thời gian tới.

Giảm môn thi, giảm áp lực

Lý giải đề xuất này, ông Thái Văn Tài cho biết, đối với tuyển sinh vào lớp 10, việc giảm số môn thi xuống còn hai môn xuất phát từ một số yêu cầu.

Thứ nhất, qua quá trình đánh giá, rà soát cho thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm. “Nhiều tỉnh sẽ không tổ chức thi tuyển. Đây là xu hướng trong thời gian tới”, ông Tài phân tích.

Thứ hai, việc này thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập đồng thời bảo đảm quyền được học tập và giảm tối đa áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Một yêu cầu khác là phải thực hiện giáo dục toàn diện. Nếu sử dụng kỹ thuật tổ chức kỳ thi để quy định môn thi, vô hình chung sẽ định hướng học sinh học theo môn thi, từ đó ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, việc giảm môn thi nhằm thực hiện định hướng không sử dụng các kỳ thi để loại bỏ cơ hội học tập của học sinh, đồng thời giảm áp lực thi cử, đặc biệt ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

“Việc giảm số môn thi xuống còn 2 môn có nhiều ý nghĩa: giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn th i”, ông Tài chia sẻ.

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, tuyển sinh lớp 10 có thể được thực hiện bằng xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Các địa phương cần cân nhắc điều kiện thực tế để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm giảm áp lực cho học sinh.