Hé lộ thủ đoạn lẩn trốn truy nã 33 năm của kẻ giết người

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cách đây ít ngày Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) của đơn vị đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, trú tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả) khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Nam. Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Giết người".

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện thông tin Nguyễn Văn Hùng là đối tượng đang bị truy nã theo Lệnh truy nã đặc biệt số 659/LTN ngày 22/7/1991 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về tội "Giết người" hiện đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh ở khu vực miền Trung. Ngay lập tức, Tổ công tác Phòng CSHS nhanh chóng lên đường truy bắt đối tượng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Hùng lẩn trốn truy nã 33 năm về tội giết người. Ảnh: Cơ quan Công an.

Cũng theo cơ quan công an, do đối tượng đã lẩn trốn hơn 33 năm, có nhiều kinh nghiệm để đối phó, che giấu với cơ quan công an nên Hùng thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa điểm các địa phương khác nhau và lợi dụng các khu vực hẻo lánh để lẩn trốn. Cùng với đó, Hùng sử dụng thông tin cá nhân người khác để tránh sự nghi ngờ của nhân dân tại địa phương và cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức tiến hành xác minh các mối quan hệ, địa điểm đối tượng trước đây đã lẩn trốn và khoanh vùng vị trí đang lẩn trốn của Nguyễn Văn Hùng.

Đến khoảng 14h ngày 16/6, Tổ công tác Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hùng khi đối tượng đang ở tại thôn Thạch Mỹ 2, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam).

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận chính bản thân đã tham gia đánh, gây thương tích khiến anh B.Đ.H (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tử vong vào ngày 20/4/1991 tại đoạn đường QL18 thuộc phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả.

Hiện đối tượng đã được lực lượng công an di lý về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

