Hiện trạng cầu Bến Mới nối Nam Định - Ninh Bình chuẩn bị thông xe trong tháng 10

Đây là cây cầu lớn nhất trong 6 cầu thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn 1, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Hợp tác và Phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc. Công trình do Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Công trình do liên danh lsung Construction Co., Ltd (Hàn Quốc) - Tổng công ty Thăng Long là nhà thầu thi công. Giá trị hợp đồng gần 361 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng.