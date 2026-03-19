Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

Thứ năm, 19:34 19/03/2026 | Chuyện đó đây

Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment chỉ ra rằng Trái Đất của chúng ta đã trải qua một đợt đảo chiều cực từ dài và hỗn loạn bất thường 40 triệu năm về trước, một sự kiện có lẽ đã định hình đáng kể thế giới chúng ta đang sống ngày nay.

Một hiện tượng kỳ lạ đã làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước - Ảnh 1.

Trái Đất được bảo vệ bởi từ quyển mạnh mẽ nhưng nhiều lần bị xáo trộn - Ảnh: SPACE.COM

Nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi nhà cổ từ học Yuhji Yamamoto từ Đại học Kochi (Nhật Bản) đã tìm ra trang sử thất lạc này nhờ vào một lõi trầm tích được lấy lên từ vùng biển ngoài khơi Newfoundland - Canada, thuộc Bắc Đại Tây Dương.

Các tín hiệu từ tính bên trong những lõi này, được gắn vào các tinh thể nhỏ, tiết lộ hướng của từ trường Trái Đất trong những khoảng thời gian rất dài.

Như nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, cực Bắc và cực Nam từ tính của Trái Đất không "yên vị" mà đã nhiều lần đổi chỗ cho nhau.

Tuy nhiên, theo các tính toán trước đây, một cú đảo chiều chỉ kéo dài khoảng 10.000 năm.

Lõi trầm tích Newfoundland đã tiết lộ rằng khoảng 40 triệu năm trước - thời kỳ địa chất gọi là thế Thủy Tân (Eocene) - Trái Đất đã trải qua sự đảo chiều cực từ kéo dài tới 18.000 năm, thậm chí 70.000 năm.

Các lần đảo chiều cực từ trong thế Thủy Tân diễn ra liên tiếp, lộn xộn, có nhiều giai đoạn "phục hồi giả" - tức hướng từ trường dao động liên tục trước khi chính thức đảo cực - và gây không ít khó khăn cho các sinh vật Trái Đất.

Kết quả nói trên tương đồng với lần đảo cực gần đây nhất là sự kiện Brunhes-Matuyama, cách đây 775.000 năm, với 22.000 năm hỗn loạn kéo dài.

Điều này cho thấy các cuộc đảo cực kéo dài có thể là quy luật chứ không phải ngoại lệ. Các mô phỏng máy tính cho thấy thời gian đảo cực thậm chí có thể lên đến 130.000 năm.

Khi từ trường đang trong quá trình đảo cực, lớp "giáp" bảo vệ Trái Đất yếu đi, khiến hành tinh bị phơi nhiễm bức xạ vũ trụ cường độ cao. Thời gian chuyển đổi này càng chậm, tác động càng kéo dài.

Vì vậy, kết quả nghiên cứu mới cho thấy những thời kỳ tương tự có thể sẽ tiếp tục đến với Trái Đất, buộc con người có phương án chuẩn bị, ví dụ tạo ra các hệ thống tốt hơn để bảo vệ lưới điện, hệ thống viễn thông... trước các cơn bão từ.

Chúng ta cũng không nên quá lo lắng: Trong suốt hàng tỉ năm lịch sử, Trái Đất đã đảo cực hàng trăm lần, trong đó có nhiều lần tổ tiên của chúng ta đã trực tiếp trải qua. Không có bằng chứng cho thấy đảo cực từ - dù kéo dài - liên quan đến các đại tuyệt chủng.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loại

Một thứ bí ẩn bị "phong ấn" trong hang băng 5.000 năm vừa được giải phóng, có thể tạo ra phép màu cho nhân loại

Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sống

Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sống

Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồng

Dò kim loại, người đàn ông phát hiện kho báu quý giá trên cánh đồng

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sông

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 135kg trên sông

Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân văn

Không phải quảng cáo phim kinh dị, một đô thị Đan Mạch sử dụng đèn đường màu đỏ vì một lý do rất nhân văn

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

‘Tơ vàng’ quý hiếm của đại dương tái xuất: Nhà khoa học Hàn Quốc hồi sinh thành công vật liệu xa xỉ giữ ánh kim hàng nghìn năm

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Lần đầu tiên sau 236 năm: 400.000 người tại nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sắp biến mất, chuyện gì đang xảy ra?

Ngôn ngữ kỳ quặc nhất thế giới

Ngôn ngữ kỳ quặc nhất thế giới

Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường

Vật thể bị nghi “tàu ngoài hành tinh” vụt sáng ở thời điểm bất thường

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

Phát hiện rùng mình về “sinh vật bất tử” của vũ trụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top