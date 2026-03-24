Hiệp Gà tuổi 49 làm bố đơn thân, chăm chỉ kiếm tiền lo cho con
GĐXH - Hiệp Gà sau những biến cố chỉ tập trung đi làm kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống làm bố đơn thân của nam diễn viên có nhiều khó khăn nhưng giờ đây anh đang có cuộc sống tốt hơn nhờ nỗ lực cố gắng mỗi ngày.
Trong làng giải trí Việt Nam, Hiệp Gà là một cái tên quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, gần gũi. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu và tiếng cười ấy là một cuộc sống cá nhân nhiều thăng trầm, đặc biệt là hành trình làm bố đơn thân đầy thử thách nhưng cũng giàu ý nghĩa.
Hiệp Gà: Từ ánh hào quang đến những biến cố cá nhân
Hiệp Gà từng có thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ lối diễn tự nhiên và duyên dáng. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của nam diễn viên lại không ít sóng gió. Những đổ vỡ hôn nhân liên tiếp đã khiến anh phải đối diện với nhiều áp lực, cả về tinh thần lẫn trách nhiệm gia đình.
Sau những lần hôn nhân không trọn vẹn, Hiệp Gà trở thành bố đơn thân, trực tiếp nuôi dạy con cái. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nam danh hài, buộc anh phải thay đổi cách sống, suy nghĩ và cả cách nhìn nhận về vai trò của bản thân. Nếu trước đây, Hiệp Gà được biết đến là một nghệ sĩ với cuộc sống phóng khoáng, thì giờ đây, anh phải học cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm cha.
Hiệp Gà và những khó khăn làm bố đơn thân
Việc nuôi con một mình chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với một người làm nghệ thuật như Hiệp Gà. Lịch làm việc thất thường, thu nhập không ổn định và áp lực từ dư luận khiến nam diễn viên gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc và giáo dục con cái.
Một trong những thách thức lớn nhất là việc dành thời gian cho con. Nghề diễn viên đòi hỏi Hiệp Gà phải di chuyển nhiều, tham gia các chương trình, sự kiện, đôi khi phải xa nhà trong thời gian dài. Điều này khiến anh luôn cảm thấy day dứt vì không thể ở bên con mọi lúc.
Bên cạnh đó, việc vừa đóng vai trò của người cha, vừa thay thế vai trò của người mẹ trong gia đình cũng là một áp lực không nhỏ. Từ việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày đến việc định hướng tâm lý, giáo dục con, tất cả đều đặt lên vai anh. Không có sự chia sẻ từ bạn đời, Hiệp Gà buộc phải tự mình học hỏi, thích nghi và trưởng thành hơn từng ngày.
Chính trách nhiệm làm bố đã khiến Hiệp Gà thay đổi rõ rệt. Anh dần từ bỏ những thói quen sở thích cá nhân như nhậu nhẹt để tập trung hơn vào công việc và gia đình. Con cái trở thành động lực lớn nhất để anh cố gắng, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong việc hoàn thiện bản thân.
Anh chia sẻ rằng, trước đây, anh có thể sống cho bản thân nhiều hơn, nhưng giờ đây, mọi quyết định đều phải nghĩ đến con. Từ cách chi tiêu, lựa chọn công việc đến cách cư xử trong cuộc sống, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại môi trường tốt nhất cho con phát triển.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm giữa Hiệp Gà và con chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả. Anh luôn cố gắng dành thời gian bên con mỗi khi có thể, từ những bữa ăn giản dị đến những chuyến đi chơi ngắn ngày.
Việc trực tiếp nuôi dạy con cũng giúp anh hiểu con hơn, gắn bó hơn và xây dựng một mối quan hệ gần gũi, chân thành. Anh không chỉ là người cha mà còn là người bạn, người chia sẻ với con trong cuộc sống.
Nhiều người nhận xét rằng, chính vai trò làm bố đã giúp Hiệp Gà trở nên điềm đạm và sâu sắc hơn. Những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình cũng phần nào ảnh hưởng đến cách anh thể hiện trên sân khấu, mang lại sự chân thực và cảm xúc hơn trong từng vai diễn.
Hiện tại, sau những khó khăn trong cuộc sống làm bố đơn thân, anh đã lên chức ông ngoại và có cuộc sống bình yên. Con gái Hiệp Gà có một gia đình hạnh phúc, thỉnh thoảng cô vẫn đưa bố đi chơi hay hội họp cùng gia đình nhỏ của mình. Hiệp Gà cũng rất tự hào về cô con gái xinh đẹp, học và làm việc trong ngành Y. Ngoài con gái nhỏ, nam diễn viên còn cậu con trai đang học tiểu học, thỉnh thoảng anh vẫn chia sẻ về con với tình yêu vô bờ bến. Đối với Hiệp Gà, con cái chính là nguồn vui, khiến anh hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thườngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.
'Phú bà' Thơ phim 'Đồng hồ đếm ngược' ở đời thực làm mẹ đơn thân của 2 con gáiGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lan Phương gây sốt trên khắp MXH với vai "phú bà" Thơ trong phim "Đồng hồ đếm ngược". Nếu trên phim, cô có tính cách ghê gớm, độc ác thì cuộc sống ngoài đời, nữ diễn viên lại là người mẹ dịu dàng.
Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ phim về câu chuyện cầu thủ Nguyễn Xuân Son với hành trình của một người gốc Brazil nhưng mang tình yêu lớn với đất nước, con người Việt Nam.
Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn traiXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.
Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.
Ca sĩ Ưng Đại Vệ: Chấp nhận lùi lại hào quang để trọn vẹn trách nhiệm làm bố đơn thânGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Con gái có tính cách cá tính, bướng bỉnh nên nhiều lần ca sĩ Ưng Đại Vệ đã cảm thấy đau đầu, "bó tay" và đôi lúc mệt mỏi trong quá trình làm bố đơn thân.
Chuyện 'ở cữ' sướng như bà hoàng của Nhã PhươngGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương sau sinh con thứ 3 đã quyết định "ở cữ" bằng dịch vụ đặc biệt. Cuộc sống của nữ diễn viên trong thời gian này rất dễ chịu.
Ca sĩ Quân A.P trải lòng về cú sốc lớn bị phản ứng dữ dộiGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Quân A.P từng nhận cú sốc lớn khi quyết định học theo các ngôi sao quốc tế.
Phản ứng của Dương Khắc Linh khi vợ báo mang thai đôi lần haiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Dương Khắc Linh "không tin vào tai mình" khi vợ thông báo kết quả chẩn đoán mang thai đôi lần hai.
VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam vừa thông báo, nhân Kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, "Táo quân" sẽ trở lại trong tháng 3.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.