Hiệp Gà tuổi 49 làm bố đơn thân, chăm chỉ kiếm tiền lo cho con

Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi GĐXH - "Nếu không bị bắt, chưa biết đến bao giờ tôi mới có thể dứt ra được. Biết đâu giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi. Nhờ ở trong trại, tôi có thời gian, điều kiện để nhìn nhận lại sự hủy hoại của ma túy với sự nghiệp, với con người tôi khủng khiếp thế nào" - Hiệp Gà nói.

Trong làng giải trí Việt Nam, Hiệp Gà là một cái tên quen thuộc với khán giả qua những vai diễn hài hước, gần gũi. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu và tiếng cười ấy là một cuộc sống cá nhân nhiều thăng trầm, đặc biệt là hành trình làm bố đơn thân đầy thử thách nhưng cũng giàu ý nghĩa.

Hiệp Gà: Từ ánh hào quang đến những biến cố cá nhân

Hiệp Gà từng có thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ lối diễn tự nhiên và duyên dáng. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của nam diễn viên lại không ít sóng gió. Những đổ vỡ hôn nhân liên tiếp đã khiến anh phải đối diện với nhiều áp lực, cả về tinh thần lẫn trách nhiệm gia đình.

Sau những lần hôn nhân không trọn vẹn, Hiệp Gà trở thành bố đơn thân, trực tiếp nuôi dạy con cái. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời nam danh hài, buộc anh phải thay đổi cách sống, suy nghĩ và cả cách nhìn nhận về vai trò của bản thân. Nếu trước đây, Hiệp Gà được biết đến là một nghệ sĩ với cuộc sống phóng khoáng, thì giờ đây, anh phải học cách cân bằng giữa công việc và trách nhiệm làm cha.

Hiệp Gà và những khó khăn làm bố đơn thân

Việc nuôi con một mình chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với một người làm nghệ thuật như Hiệp Gà. Lịch làm việc thất thường, thu nhập không ổn định và áp lực từ dư luận khiến nam diễn viên gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc và giáo dục con cái.

Hiệp Gà và con trai nhỏ.

Một trong những thách thức lớn nhất là việc dành thời gian cho con. Nghề diễn viên đòi hỏi Hiệp Gà phải di chuyển nhiều, tham gia các chương trình, sự kiện, đôi khi phải xa nhà trong thời gian dài. Điều này khiến anh luôn cảm thấy day dứt vì không thể ở bên con mọi lúc.

Bên cạnh đó, việc vừa đóng vai trò của người cha, vừa thay thế vai trò của người mẹ trong gia đình cũng là một áp lực không nhỏ. Từ việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày đến việc định hướng tâm lý, giáo dục con, tất cả đều đặt lên vai anh. Không có sự chia sẻ từ bạn đời, Hiệp Gà buộc phải tự mình học hỏi, thích nghi và trưởng thành hơn từng ngày.

Chính trách nhiệm làm bố đã khiến Hiệp Gà thay đổi rõ rệt. Anh dần từ bỏ những thói quen sở thích cá nhân như nhậu nhẹt để tập trung hơn vào công việc và gia đình. Con cái trở thành động lực lớn nhất để anh cố gắng, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong việc hoàn thiện bản thân.

Anh chia sẻ rằng, trước đây, anh có thể sống cho bản thân nhiều hơn, nhưng giờ đây, mọi quyết định đều phải nghĩ đến con. Từ cách chi tiêu, lựa chọn công việc đến cách cư xử trong cuộc sống, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang lại môi trường tốt nhất cho con phát triển.

Con trai Hiệp Gà lớn lên trong tình yêu thương của bố.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm giữa Hiệp Gà và con chính là nguồn động lực lớn nhất giúp anh vượt qua tất cả. Anh luôn cố gắng dành thời gian bên con mỗi khi có thể, từ những bữa ăn giản dị đến những chuyến đi chơi ngắn ngày.

Việc trực tiếp nuôi dạy con cũng giúp anh hiểu con hơn, gắn bó hơn và xây dựng một mối quan hệ gần gũi, chân thành. Anh không chỉ là người cha mà còn là người bạn, người chia sẻ với con trong cuộc sống.

Nhiều người nhận xét rằng, chính vai trò làm bố đã giúp Hiệp Gà trở nên điềm đạm và sâu sắc hơn. Những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình cũng phần nào ảnh hưởng đến cách anh thể hiện trên sân khấu, mang lại sự chân thực và cảm xúc hơn trong từng vai diễn.

Hiệp Gà và gia đình của con gái.

Hiện tại, sau những khó khăn trong cuộc sống làm bố đơn thân, anh đã lên chức ông ngoại và có cuộc sống bình yên. Con gái Hiệp Gà có một gia đình hạnh phúc, thỉnh thoảng cô vẫn đưa bố đi chơi hay hội họp cùng gia đình nhỏ của mình. Hiệp Gà cũng rất tự hào về cô con gái xinh đẹp, học và làm việc trong ngành Y. Ngoài con gái nhỏ, nam diễn viên còn cậu con trai đang học tiểu học, thỉnh thoảng anh vẫn chia sẻ về con với tình yêu vô bờ bến. Đối với Hiệp Gà, con cái chính là nguồn vui, khiến anh hạnh phúc hơn trong cuộc sống.