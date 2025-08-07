Hiệp Gà: Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi đã 'xanh cỏ’ rồi

Hiệp Gà: 'Hạnh phúc với tôi giờ đơn giản lắm, sẵn sàng lau nhà, rửa bát và biết nghe lời vợ hơn' GĐXH - Từ một "con ngựa bất kham", cuộc sống của diễn viên Hiệp Gà giờ đây được gói ghém trong hai từ: Đơn giản. Anh vui với những niềm vui bé mọn như lau nhà, rửa bát, biết chăm sóc bạn gái và các con – điều mà trước đây anh rất ít khi làm.

Vết trượt của Hiệp Gà

Hiệp Gà sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng anh lại có niềm đam mê nghiệp diễn từ rất sớm. Năm 1995, anh thi đỗ vào Trường Sân khấu - Điện ảnh mang theo bao ước mơ hoài bão về tương lai. Cái dáng cao gầy lèo khèo, gương mặt như "lão Hạc" từng bị chê tan nát khi vào trường hoá ra lại là "của hiếm" để làm nên sự khác biệt và giúp anh được nhận diện dễ hơn khi đến với nghề diễn sau này.

Nhưng chỉ 2 năm sau khi vào đại học, Hiệp Gà đã dính vào ma tuý, theo báo Công an nhân dân đưa tin vào ngày nam diễn viên bị bắt. Anh kể với tờ báo này rằng, lần đầu tiên dính đến chất cấm là do bị đám "con nghiện" cho hút thử. Say, nôn nao, khó chịu đến 2 ngày trời. Sau đó, anh cũng không nhớ mình đã hút tiếp liều ma túy thứ 2 từ lúc nào, chỉ nhớ rằng, thấy nó không còn cảm giác sợ như lần đầu, mà thấy lâng lâng, thích thú. Thế rồi, Hiệp cứ sa dần, phụ thuộc vào ma túy trong suốt 10 năm như thế.

Ngày 27/4/2007 Hiệp bị bắt vì tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong phiên tòa diễn ra ngày 31/7, Hiệp bị TAND quận Đống Đa (cũ) tuyên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, với hình phạt 2 năm tù.

Trong những bài báo miêu tả về phiên tòa năm ấy, tôi đặc biệt chú ý đến bài viết trên báo VnExpress. Tờ báo miêu tả một chi tiết thế này: "Chiều nay, bất chấp trời nóng bức nhiều bà nội trợ ở phường Phương Liên đã tranh thủ tới phiên xử để xem Hiệp "Gà" ở ngoài đời khác hình ảnh trên tivi thế nào.

Có cậu bé đeo kính chừng 10 tuổi đến sớm ngay từ đầu phiên xử, cố lên tới vành móng ngựa để xin chữ ký "diễn viên hài mà cậu hâm mộ". Nhưng với đôi tay bị còng, Hiệp Gà lúng túng ngoảnh nhìn cậu bé ái ngại. Hà Nội bất chợt đổ mưa, cậu bé vẫn kiên trì đứng dưới cổng, tờ giấy trên tay mèm ướt. Cảm động trước sự chân tình của cậu, tòa đã cho phép Hiệp Gà được nói chuyện với người hâm mộ nhí".

Đó là thời khi chưa có mạng xã hội. Còn bây giờ thì… Một câu chuyện xảy ra gần đây thôi, khi NTK Nguyễn Công Trí – cái tên đầy tài năng của làng thời trang Việt bị bắt, bất cứ ai bênh vực NTK này đều trở thành… tội đồ. Sự khác biệt này cho thấy, Hiệp Gà thực sự may mắn hơn rất nhiều người có cùng lầm lỡ giống anh, đó là vẫn được quay trở lại với nghề và vẫn được đón nhận ngay khi vừa mãn hạn tù.

Hiệp Gà may mắn được quay trở lại với nghề diễn ngay sau khi mãn hạn tù.

Nếu không bị bắt, biết đâu giờ tôi "xanh cỏ" rồi…

Nhờ cải tạo tốt và đóng góp nhiều chương trình nghệ thuật, tiểu phẩm trong trại nên Hiệp được giảm án và chỉ ở trại 17 tháng. Ra tù năm 2008 thì liên tiếp trong 3 năm: 2009, 2010, 2011 Hiệp Gà được mời tham gia chương trình Táo quân của VTV, giúp anh nhanh chóng lấy lại hình ảnh và nhiều show diễn hơn. Có dạo, anh còn làm Phó Giám đốc chỉ đạo nghệ thuật cho một công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Nhưng may mắn chỉ là một phần, công bằng mà nói anh vẫn được đón nhận như hôm nay còn nhờ vào sự nỗ lực rất lớn của bản thân. Hiệp Gà cho biết, ma tuý khi đã trải qua, vượt lên và bước qua nó là không hề nhẹ nhàng mà cực kỳ gian nan.

"Lúc tôi vượt qua nó thì tôi đang ở trong trại giam, bị cách ly hoàn toàn trong trại cải tạo. Ở đó không có điều kiện tiếp cận chất cấm, tôi buộc phải cai. Người nghiện nếu không "chơi" nữa thì chỉ sau khoảng 6 tháng thôi là cơ thể trở lại bình thường rồi. Lúc này lý trí mới bắt đầu kiểm soát được bản thân", anh nhớ lại.

Chia sẻ về khoảng thời gian cai nghiện, Hiệp Gà cho biết cảm giác "đói" thuốc khiến anh cả tháng trời không ngủ được, nằm xuống lại muốn ngồi dậy, ngồi dậy lại muốn nằm xuống, buồn chân buồn tay, dằn vặt đến mức không thể làm được gì. Mỗi lần như thế lại nhớ đến cảm giác nó mang lại cho mình. Nói chung khủng khiếp lắm, không thể tả hết được.

"Khi không có thì bắt buộc phải thích nghi với hoàn cảnh. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu khi đó mình không bị bắt, chưa biết đến bao giờ mới có thể dứt ra, dù đã rất nhiều lần quyết tâm cai và đã cai nhưng đều không thể kéo dài được lâu. Nhờ ở trong trại, tôi có thời gian, điều kiện để nhìn nhận lại sự huỷ hoại của ma tuý với sự nghiệp, với con người tôi khủng khiếp thế nào. Nếu không bị bắt, biết đâu giờ đây tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi" - Hiệp Gà nói thêm.

Hiệp Gà: “Nếu tôi không bị bắt, chưa biết đến bao giờ mới có thể dứt ra được. Biết đâu giờ tôi đã ‘xanh cỏ’ rồi".

Hiếm ai tin Hiệp Gà cai nghiện thành công

Mãn hạn tù, không mấy ai tin Hiệp Gà sẽ cai nghiện thành công, vì anh từng nghiện rất nặng. "Có một thực tế là khi người nghiện tái hòa nhập cuộc sống thì luôn có hai khả năng xảy ra: Một là ông sẽ bị chính những "con nghiện" lôi kéo, rủ rê tái nghiện; hai là người ta chưa kịp tìm đến ông thì ông đã đi tìm người ta rồi.

Tôi cũng từng bị "mời chào" nhưng một lần, hai lần, đến lần thứ ba mà mình không chơi thì họ sẽ không bao giờ rủ rê nữa. Ai từng ở trong giới sẽ hiểu nguyên tắc này. Ma tuý đúng là mang lại ảo giác khiến người ta bị cuốn hút, bị hấp dẫn khủng khiếp nhưng khi chơi không còn thấy thích mà chỉ thấy sợ thì có bày ra trước mắt cũng không còn mảy may tha thiết với nó nữa.

Chỉ khi thấy sợ thì ý chí mới dứt ra được, chưa thấy sợ là còn thích. Khi đã thấy nó đắng cay, nhục nhã ê chề, bị mất tất cả mọi thứ; chơi không còn cảm giác sung sướng, chỉ thấy sợ hãi thì không ai có thể lôi kéo được", Hiệp Gà chia sẻ.

Thời điểm khi tôi dùng chất cấm là do ham vui, hung hăng, không làm chủ được mình… quá nhiều thứ để đi sai đường. Thế nên cuộc đời này mới có câu "biết thế", "giá như"...

Lý giải câu chuyện vì sao người nổi tiếng, vốn hiểu biết hơn về tác hại của chất cấm với sự nghiệp, bản thân và xã hội là rất lớn nhưng tại sao họ vẫn dính vào? Hiệp Gà cho biết, không chỉ giới nghệ sĩ đâu, rất nhiều giới trong xã hội cũng khó cưỡng lại được ma tuý nếu chẳng may dính vào, chỉ là trách nhiệm của nghệ sĩ lớn hơn nên sự phán xét cũng mạnh mẽ hơn, vì ngoài bản thân thì anh còn có trách nhiệm với công chúng.

Là người đã từng trải qua, Hiệp Gà hiểu chất cấm không phải là thứ ai cũng lý giải được. Chỉ có ai may mắn không va phải nó thôi, còn một khi đã va phải thì rất khó cưỡng lại.

"Đừng tin rằng người ta dùng nó để tìm cảm hứng sáng tạo. Tất cả những người sử dụng ma tuý chỉ là thả lỏng bản thân, để thoả mãn chứ không phải tìm cảm hứng từ đó. Những lý do như bị rủ rê, thiếu bản lĩnh hay bị sức ép từ công việc, cuộc sống… đều chỉ là biện hộ cho việc họ đã chơi.

Thời điểm khi tôi dùng chất cấm là do tôi ham vui, còn hung hăng thích thể hiện bản thân, không làm chủ để đánh rơi mình… quá nhiều thứ để đi sai đường. Thế nên cuộc đời này mới có câu "biết thế", "giá như"... Lý do có nhiều nhưng hậu quả thì chỉ có một thôi. Những ai từng sử dụng đều biết ảo giác của nó vô cùng khủng khiếp. Ai cũng biết nó không tốt nhưng vẫn không vượt qua được. Nó không phải là câu chuyện ai khôn ai tỉnh, mà chỉ là do anh may mắn không chạm phải nó mà thôi", Hiệp Gà khẳng định.

Hiệp Gà trải lòng kể lại quá khứ sai lầm.

Ai biết Công Trí chơi ma tuý lúc nào?

Nói về trường hợp của NTK Nguyễn Công Trí vừa bị bắt vì sử dụng ma túy tại nhà riêng và có liên quan đến đường dây Mua bán, Tổ chức sử dụng ma túy, Hiệp Gà chia sẻ: "Tôi không biết quá nhiều về anh Công Trí, chỉ biết anh ấy rất giỏi, rất tài năng. Nhiều người sốc khi anh Công Trí bị bắt, rằng có danh, có chỗ đứng và trưởng thành rồi sao vẫn còn dính vào cái thứ huỷ hoại chết người ấy? Nhưng anh chơi ma tuý từ bao giờ ai biết được? Chúng ta chỉ biết cho đến khi bị phát hiện thôi.

Ngưỡng mộ anh Công Trí nhưng bênh vực anh thực chất chỉ là đang cố gắng biện hộ cho hành vi sai trái của anh. Anh có tài thì được công nhận, khi vi phạm pháp luật thì đương nhiên phải bị lên án, phán xét. Nhưng cảm xúc vốn là điều không có đúng sai nên chỉ trích, lên án hay bênh vực thì họ cũng đều có lý lẽ riêng của mình".

Tuy nhiên, Hiệp Gà cho biết anh không tin vào chuyện dùng chất cấm để sáng tạo nghệ thuật. Theo anh, cảm hứng là đến từ tài năng, do ông trời phú cho và nhờ nỗ lực học tập mới có. "Nếu không dùng, biết đâu Công Trí còn sáng tạo hay hơn thì sao?", anh nói.

Thời gian gần đây, ngoài NTK Công Trí còn có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây bị bắt vì liên quan chất cấm.

Mình từng chơi sao khuyên được người ta đừng chơi?

Hỏi Hiệp Gà có lời khuyên nào dành cho những người đang dính vào chất cấm không? Anh cười nói: "Tôi không dám khuyên ai cả, vì biết đâu người ra sẽ nghĩ: ‘ông cũng từng nghiện thì khuyên được ai?’. Mình từng chơi sao khuyên được người ta đừng chơi? Tôi chỉ có thể kể câu chuyện bản thân để họ tìm được điều gì đó hữu ích cho mình.

Tôi có gặp gỡ khá nhiều người sử dụng chất cấm và chỉ nói, ‘lúc nào chán rồi thì tìm cách mà bỏ đi’. Còn chả có lời khuyên nào cả vì những điều mình nói họ đều hiểu hết nhưng không thể vượt qua mà thôi. Chỉ khi bản thân thực sự muốn bỏ, thực sự sợ thì mới có thể dứt ra. Nếu chưa "thấm" hậu quả thì không ai kéo họ ra nổi".

Hiệp Gà cũng quan niệm, khi có lỗi lầm thì đừng tìm cách né tránh mà hãy đối diện với nó. Anh không đôi co, giải thích hay thanh minh khi gặp những câu hỏi "cà khịa" trên mạng xã hội kiểu như "anh dạo này còn dùng không", "đã cai được chưa", "vẫn béo tốt thế này chắc chuyển sang dùng loại khác rồi"… Anh hiểu trong 10 điều phản biện thì cũng sẽ có 10 điều tích cực; có phản đối thì cũng sẽ có động viên, cuộc sống vẫn luôn tồn tại hai mặt như thế. "Xung quanh tôi còn nhiều người tốt và tử tế lắm", Hiệp Gà tự hào nói.

Hiệp Gà sau những sai lầm trong quá khứ: "Thế nên cuộc đời này mới có câu "biết thế", "giá như"...

Sau những vấp váp và sai lầm với bản thân, con cái và với những người vợ cũ, Hiệp Gà nhận ra rằng anh đã lãng phí quãng thời gian quá dài để chạy theo những cuộc vui. Ở tuổi gần 50 quan niệm về hạnh phúc, thành công của anh đơn giản hơn rất nhiều. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều điều phải lo toan gánh vác nhưng anh không còn ham muốn làm giàu hay nổi tiếng nữa. Anh thích cuộc sống ở quê, được hàng ngày lái xe đưa bạn gái đi làm, mỗi khi đi show có bạn gái "nâng khăn sửa túi", tối về đoàn tụ bên gia đình là quá mãn nguyện rồi.

Nói về chuyện có bạn gái thì có nghĩ đến chuyện sinh thêm con? Anh cho biết: "Tôi chưa thể chia sẻ hay khẳng định điều gì vì chúng tôi lớn tuổi cả rồi, phải đảm bảo sức khoẻ và cả hai cũng đều đã có con cái. Chúng tôi chưa có ý định và cũng không đặt điều đó làm mục tiêu. Còn về việc vì sao chúng tôi chưa tổ chức đám cưới? Không phải chúng tôi không thể mà chúng tôi đang đợi đến lúc "10 muồi" chứ không phải "chín muồi" nữa. Tức là khi cả hai thực sự cân bằng, chỉnh sửa để mọi thứ tròn trịa nhất. Đám cưới chỉ là hình thức, còn sống với nhau hạnh phúc mới là điều quan trọng. Chúng tôi muốn xây dựng tiếng nói chung, hoàn thiện bản thân để hướng tới một ngày hạnh phúc thực sự".

"Mình từng chơi sao khuyên được người ta đừng chơi? Tôi chỉ có thể kể câu chuyện bản thân để họ tìm được điều gì đó hữu ích", Hiệp Gà chia sẻ.

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Hiệp Gà được nhận vào Nhà hát Tuổi trẻ. Tại đây, anh bắt đầu được khán giả biết đến từ các vai diễn trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam. Từ các chương trình này Hiệp gà nổi lên là một danh hài trẻ nổi bật ở miền Bắc. Thời đỉnh cao nhất của Hiệp Gà đó là trong Gala Cười 2003, Hiệp gà là một trong 2 nghệ sĩ đạt giải Diễn viên trẻ triển vọng. Người còn lại là nghệ sĩ Việt Hương. Gala Cười 2004, Hiệp gà đã thành công hơn và giành 2 giải nhóm: Tiểu phẩm Gậy ông đập lưng ông (tham gia diễn xuất cùng với NSƯT Chí Trung và NSND Ngọc Huyền) là một trong 3 tiểu phẩm xuất sắc nhất do Ban giám khảo bình chọn; Nhóm hài Hiệp Gà - Thu Hương - Thanh Dương là nhóm hài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.



